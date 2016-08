Ehrenamt interessant in Szene gesetzt

Sie wirken ein bisschen wie Models. Aber von wegen! Die Frauen, die da zu sehen sind, können auch all das, was sie auf dem Foto bei herrlichem Wolkenhimmel zeigen - mit dem Hohlstrahlrohr löschen, das "Halligan-Tool" genannte schwere Hebel- und Brechwerkzeug anwenden, Schläuche verlegen. Denn Jessica La Mela und Ines Diegler sind Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Innenstadt, zu sehen auf einem der Blätter des soeben neu erschienenen Feuerwehr-Kalenders 2017.

Zum dritten Mal schon hat Fotografin Susanne Maurer ihn mit Unterstützung des Stadtfeuerwehrverbandes produziert - ehrenamtlich, denn der Reinerlös des Verkaufs kommt der Jugendarbeit zugute. "Die bisherigen Ausgaben sind einfach sehr gut angekommen", freut sie sich. Aber anders als Feuerwehrkalender in manchen Städten und Gemeinden, wo meist starke Männer viel Muskeln zeigen, gelingt es Susanne Maurer auch im dritten Jahr, eine völlig andere Bildsprache zu finden - mit besonderer Ästhetik ebenso wie inhaltlicher Aussage.

Straßenbahn-"Löschzug" dabei

Zu den ungewöhnlichsten Perspektiven zählen sicher die zwei jungen Frauen im Hafen, weil viele Betrachter so etwas einfach nicht erwarten - auch wenn in fast allen Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr sowie in der Berufsfeuerwehr schon lange Frauen selbstverständlich sind. Ungewöhnlich ist ebenso die bei einer Übung der Taucher im Ranney-Brunnen im Rheinauer Dossenwald mit Hilfe der MVV entstandene Aufnahme von Tim Boy und Jonas Reichel. "Interessante und so noch nie gesehene Perspektiven mit künstlerischem und ästhetischem Ansatz" - so beschreibt Maurer ihr Ziel. "Auf diese Weise können Bürger Einblicke in manche Gebäude, die sonst eher verschlossen blieben, eröffnet werden", so Maurer, die für frühere Kalendern auch schon mal im Wasserturm fotografieren durfte.

Erstmals setzte sie auch eine Drohne ein, "das bietet einen ganz neuen perspektivischen Anreiz", so Maurer, die auf diese Weise einen alten Verladekran am Rheinkai als Luftaufnahme anfertigte - mit Feuerwehrleuten natürlich.

Denn ob sie Taucher, Höhenretter, das Feuerlöschboot im Mühlauhafen oder auch die dort am Ufer vertäute Übungsanlage für Schiffsbrände ablichtet - stets geht es ihr auch darum, die ganze Bandbreite der Feuerwehr zu zeigen, mit all ihren Sondereinheiten.

Zudem ist ihr wichtig, neben Beamten aller drei Wachen der Berufsfeuerwehr hervorzuheben, wie wichtig das Ehrenamt ist. So sind in diesem Jahr Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Innenstadt und Feudenheim vertreten, zudem erstmals die Jugendfeuerwehr. Sieben Jugendliche posieren mit erkennbar viel Spaß vor dem Gerätehaus Feudenheim auf dem Tanklöschfahrzeug, mit dem sie zwar noch nicht ausrücken können - doch Hydrant, Strahlrohr mit Stützkrümmer oder Schlauch mit Verteiler, das ist ihnen nicht fremd, damit üben sie schon.

Nicht fehlen darf ein Foto vom neuen "Löschzug", jener Mannheimer Stadtbahn, die auf Initiative des Stadtfeuerwehrverbands seit April so beklebt ist, dass sie wie ein Lösch- und Drehleiterfahrzeug aussieht. Die "Löschzugbahn", von der Rhein Neckar Verkehr (rnv) zur Verfügung gestellt, soll für das ehrenamtliche Engagement bei der Feuerwehr werben. Die Idee dazu hatte auch Susanne Maurer, sie machte die Fotos und bildete auch da echte Aktive ab - von der Berufsfeuerwehr Andreas Hammersdorf und Christian Meindl, von der Freiwilligen Feuerwehr Ines Diegler und von der Jugendfeuerwehr Sarah Ocak und Max Dörsam.