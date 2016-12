Eigenen Rekord übertroffen

Beeindruckende Summe: Dieter Bien (l.) von der Bauhaus-Unternehmensleitung unterschreibt den Scheck über 50 000 Euro und übergibt ihn Björn Jansen, dem ersten Vorsitzenden des "MM"-Hilfsvereins. © Prosswitz

"Waaas?", blickte Björn Jansen ungläubig staunend auf die Zahl auf dem Scheck und freute sich riesig: "Das ist ja toll!", so der erste Vorsitzende des "MM"-Hilfsvereins. Bauhaus hat nämlich seine Rekord-Spende von 2015, als der Spezialist für Werkstatt, Haus und Garten 45 000 Euro für die "MM"-Aktion "Wir wollen helfen" übergab, erneut erhöht - auf nun 50 000 Euro. Das ist nicht nur die mit weitem Abstand größte Firmenspende, sondern überhaupt die größte Einzelspende an den "MM"-Hilfsverein.

Bauhaus unterstützt seit rund 30 Jahren regelmäßig "Wir wollen helfen" und hat bereits in den vergangenen Jahren die Spende für die "MM"-Aktion oft um jeweils 5000 Euro aufgestockt. "Wir möchten diese Tradition fortführen, ganz im Sinne unseres in diesem Jahr verstorbenen Unternehmensgründers Heinz Georg Baus", erklärte Dieter Bien von der Bauhaus-Unternehmensleitung bei der symbolischen Scheckübergabe.

Stiftung sichert Unternehmen

Heinz Georg Baus war im Mai im Alter von 82 Jahren gestorben. Er sicherte vorher aber den Fortbestand als unabhängiges Unternehmen, indem er es in eine Familienstiftung einbrachte. Sein Sohn Bernd ist Mitglied der Unternehmensleitung.

"Baus war es von Beginn an wichtig, mit seinem Unternehmen soziale Verantwortung zu übernehmen und gegen Armut zu kämpfen", erinnert Bien an den Gründer. "Dieses Prinzip leben wir bei Bauhaus weiter. Auch Bernd Baus, seinem Sohn, liegt es am Herzen, das Engagement seines Vaters fortzusetzen", erklärte Bien. "Daher hat Bernd Baus die Spende um 5000 Euro erhöht - denn das hätte sein Vater sicher auch gemacht, wenn er noch leben würde", sagte Bien.

In Mannheim liegen die Wurzeln des inzwischen weltweit erfolgreichen, 23 000 Mitarbeiter zählenden Unternehmens. Hier hatte Firmengründer Baus 1960 sein erstes Fachgeschäft - damals in U 3 - gegründet und seiner Idee, Markenprodukte verschiedenster Fachsortimente in Selbstbedienung unter einem Dach zu präsentieren, von hier aus zum Durchbruch verholfen.

Inzwischen ist Bauhaus in Deutschland mit 150 Fachzentren präsent, europaweit in 19 Ländern mehr als 260 mal. Nun kommt das 20. Land dazu - es ist das Großherzogtum Luxemburg, wo gleich nach Weihnachten ein Fachzentrum eröffnet wird.

"Von der ersten Stunde an legte das Unternehmen großen Wert darauf, dass jedes einzelne Fachzentrum in seinem direkten Umfeld Hilfestellung leistet - etwa durch Unterstützung von Kindergärten und Sportvereinen", erklärte Bien.

In Mannheim habe Firmengründer Baus aber immer die "MM"-Aktion "Wir wollen helfen" besonders am Herzen gelegen. "Das möchten wir in seinem Sinne fortführen - Engagement und die Arbeit passen perfekt zu unserer Philosophie, so dass wir hier gerne etwas beitragen", sagte er. Bei "Wir wollen helfen" könne man "immer sicher sein, dass das Geld direkt da ankommt, wo es gebraucht wird", meinte Bien.

Das bestätigte Björn Jansen. "Alle Verwaltungskosten trägt unverändert der Verlag", betonte er. Gerade Alters- und Kinderarmut nehme zu, die Zahl der Bitten um Hilfe sei enorm gestiegen, "da freuen wir uns sehr über die erhöhte Spende", sagte er: "Und es ist wirklich wunderbar, dass Bauhaus auch nach dem Tod des Gründers seine Hilfe nicht nur fortsetzt, sondern sogar aufstockt - ganz, ganz herzlichen Dank!"