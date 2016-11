Ein Ahoi auf die Fröhlich-Pfalz

Alle Bilder anzeigen Inthronisation der Mannheimer Stadtprinzessin Kim I. Jubiläumsprinzessin der Fröhlich Pfalz vom Hause Fody's. . Feierliche Inthronisation der Mannheimer Stadtprinzessin Kim I. Jubilÿumsprinzessin der Fröhlich Pfalz vom Hause Fody's. - Glÿckwÿnsche vom Prinzenpaar Joti I. und Sabine II. aus der letzten Kampagne. Ex Tollitÿten: v.l. Nadine I., Jana I. Claudia III. und Sabine II.

Das Licht im Mozartsaal des Rosengartens ist fast gespenstisch dunkel. Die Lasershow und die Musik spielen weiter. Plötzlich tritt der Ehrenpräsident der Fröhlich-Pfalz, Hans-Joachim "Jockel" Bender, aus dem Dunkel, an der Hand eine junge Frau in einem wunderschönen blauen Abendkleid haltend. Schnurstracks nehmen die beiden den Weg Richtung Bühne. Das feierliche Zeremoniell kann beginnen, denn Bender präsentiert die Jubiläumsprinzessin der Fröhlich Pfalz, die in dieser Kampagne ihr 88-jähriges Bestehen feiert. Die Inthronisation nimmt ihren Lauf.

Eigengewächs des Karnevalsvereins

Aus der bürgerlichen Kim Schreiner, die bei Hegehof in Ladenburg arbeitet, wurde am Samstagabend "Kim I. vom Hause Fody's, Prinzessin der Stadt Mannheim und der Kurpfalz". Fest hielt sie das Zepter in der Hand, auch als Präsident Dietmar Beck ein klein wenig Mühe hatte, den Prinzessinnenorden am Hals der neuen Lieblichkeit zu befestigen. Aber die Narren wissen so etwas mit Humor zu überbrücken.

Die Prinzessin ist ein Eigengewächs des Karnevalsvereins, tanzte sie doch hier 22 Jahre in den verschiedensten Garden. Kim jedenfalls holte noch einmal ganz tief Luft , um schließlich ihr Motto zu verkünden: "Als Jubliläumsprinzessin der Fröhlich Pfalz, liebe Leut', will ich in Mannheim und der Kurpfalz verbreiten viel Freud'" und weiter: "Träumt nicht euer Leben, sondern lebt euren Traum, das ist schon lange mein Motto, ihr könnt mir vertrau'n. Drum feiert mit mir und bleibt der Fasnacht für immer treu, ich grüß Euch von Herzen mit drei kräftigen Mannem Ahoi, Fröhlich Pfalz Ahoi, Kurpfalz Ahoi!" Dieser Ruf schallte mehrfach durch den Saal.

Sammeln für das Projekt "Aufwind"

Dieter Herrmann, der Vorsitzende des Fördervereins, hatte zuvor die prall gefüllte Ordensschatulle übergeben, von der die Prinzessin reichlich Gebrauch machte. Als Lohn erhielt Herrmann auch den ersten Prinzessinnenkuss.

Der Vertreter der Stadt, Ralf Eisenhauer, SPD-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat, machte zusammen mit Senatsehrenpräsident Bert Schreiber seine Aufwartung, gefolgt vom Präsident der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalsvereine, Jürgen Lesmeister. Sabine II und Joti I., das ausscheidende Prinzenpaar ließen noch einmal am Mikrofon ihrer Freude freien Lauf. Joti hatte einen kleinen Beutel dabei. Die Prinzessin sammelt in diesem Jahr für das Projekt "Aufwind" gegen Kinderarmut in der Stadt. Er überreichte die ersten 111 Euro für das Spendenkonto.

Sponsor Fody Pashalidis legte neben einem riesigen Blumenstrauß noch einmal 1000 Euro dazu. "Eine solch schöne Tradition muss aufrecht erhalten bleiben. Es wäre schön, wenn sich noch viele Sponsoren finden würden, die sich an dieser Zeremonie beteiligen würden. Das kostet für den Einzelnen nicht viel, aber viele müssten es mit kleinen Beträgen sein", so Fody.

Für die Präsidenten der die Prinzessin stellenden Vereine überreichte Rolf Braun von den Pilwe einen Brillantring. Volker Dressler vom großen Feuerio überbrachte die Glückwünsche des kommenden Stadtprinzen. "Der ist noch im Trainingscamp und wird wie gewohnt beim Weißen Ball präsentiert", wusste Dressler. Die vollzählig angetretene Ranzengarde bekam das Kommando "Rechts um" und durfte ausmarschieren. "Ich bin jetzt wirklich erleichtert. Ich war nervös ohne Ende. Aber der Jockel, der Dietmar und seine Helfer haben mich super vorbereitet. Jetzt starten wir so richtig durch in die Kampagne", verriet eine entspannt wirkende Stadtprinzessin, nachdem sie ihrem Cousin Nick Krüger zum 21. Geburtstag gratuliert hatte.

Die Band Midnights spielte als Ehrentanz den Donauwellenwalzer von Johann Strauß. Jens Huthoff und seine Band verführten viele Gäste dazu, eifrig zu tanzen. Sänger Claudio Versace und die 31-jährige Newcomerin auf der Operettenbühne Desire Capaldo sangen sich mit ihren glasklaren Stimmen in die Herzen der vielen Gäste, ehe ein Showblock aus dem Musical "We Will Rock You" mit der Musik von Queen die Stimmung noch einmal deutlich aufhellte.

Brillant moderierte den Abend Peter Sprengart, der zweite Vorsitzende der Fröhlich Pfalz. "Obernarr" Thomas Dörner, der Präsident der Karnevalskommision, hatte gereimt: "Regiere mit Charme und innerer Ruh, dann fliegen dir sicher alle Herzen auch zu. Du schwingst jetzt das Zepter und hast alle Macht, Du wirst schon bald merken, wie viel Spaß Dir das macht." Darauf folgten - wie hätte es anders sein können - auf Mannem, die Fröhlich Pfalz und Kim I. drei kräftige Ahoi.