Ein Auftrag mit Fragezeichen

Er "weiß noch nicht genau, was mich da erwartet", gesteht Andreas Schmucker ganz offen. Und dennoch freut sich der Mannheimer Architekt, diesen Auftrag erhalten zu haben. Sein Büro Schmucker und Partner ist als Sieger aus einer EU-weiten Ausschreibung hervorgegangen und nun zuständig für, wie es offiziell heißt, "interdisziplinäre Planungsleistungen für die Generalsanierung des Nationaltheaters". Er soll das ab 2020 vorgesehene Großprojekt planen, vorbereiten und die Kosten verbindlich kalkulieren.

In der vergangenen Woche wurde der Vertrag zwischen Schmucker und Ralf Klöter, dem Geschäftsführenden Intendanten, unterzeichnet. Das ist, so Klöter, der offizielle "Auftakt zur Sanierung des in Deutschland einmaligen und nach wie vor hoch qualitätsvollen Theatergebäudes aus den 1950er Jahren". Das denkmalgeschützte Haus solle "fit gemacht werden für eine spannende Theaterzukunft in Mannheim", umreißt er den Auftrag.

Den hatte der Gemeinderat formuliert. Er bewilligte im Juni 2015 für eine, wie es damals hieß, "beschlussfähige Kostenermittlung und ausschreibungsfähige Planung" 3,5 Millionen Euro. Doch die europaweite Ausschreibung des Projekts brauchte einige Zeit. Sie erfolgte im November 2015. Nach Auskunft des Nationaltheaters bewarben sich insgesamt neun Planungsteams um den Auftrag. Vier wurden ausgewählt, im Juli dieses Jahres ihre Vorstellungen zu präsentieren. Weil aber dann ein Anbieter sich nachträglich umstrukturierte, durfte er aus formalen Gründen nicht mehr teilnehmen. Übrig blieben ein Düsseldorfer und ein Hamburger Architekturbüro, die beide das Planungsbudget von 3,5 Millionen Euro teils deutlich überschritten - und eben Schmucker. Der blieb knapp unter dem Limit und erhielt den Zuschlag.

Sanierungsphasen Das neue Nationaltheater wurde am 13. Januar 1957 eröffnet. Es steht seit 1986 unter Denkmalschutz, seit 1997 hat es den Rang eines Kulturdenkmals besonderer Bedeutung. Bisher gab es schon drei Sanierungsphasen. Zunächst wurden 1988 für vier Millionen Euro vom TÜV gerügte Sicherheitsmängel beseitigt. Weitere Sicherheitsmängel in Bühnentechnik und -steuerung, eine neue Brandmelde- und Bühnenlichtanlage kosteten 1989/90 umgerechnet 4,3 Millionen Euro. Geschlossen war das Theater von Sommer 1992 bis Anfang 1994. Auch da ging es um Sicherheitsmängel, Bühnentechnik sowie einen neuen Bühnenturm fürs Schauspielhaus. Kosten: knapp 26 Millionen Euro. Seit 2009 laufen jeweils in den Sommerschließzeiten weitere Einzelmaßnahmen. pwr

Marode Technik

"Wir haben hart an der Schmerzgrenze angeboten", bekennt Schmucker. Er wollte den Auftrag aber nicht allein aus lokalpatriotischem Ehrgeiz, betont er: "Wir haben auch aus inhaltlichen Gründen klar die lokale Karte gespielt - ich denke, bei solch einem Projekt muss man vor Ort sein", so Schmucker.

Er bewältig die Aufgabe aber nicht allein. Schmucker fungiert mit seinem Büro als Projektleiter, hat sich dazu Experten für Tragwerks-planung, Schallschutz und Akustik, Bühnentechnik, Brandschutz, Technische Gebäudeausstattung sowie die Freianlagen mit ins Boot geholt. Mit ihnen will er nun Bestandsaufnahme machen. "Wir wissen nur: Die Technik ist marode, und jeder Schritt muss penibelst mit dem Denkmalschutz abgestimmt werden", so der Architekt: "Der Auftrag war nämlich nicht sehr konkret."

Laut einer - dieser Zeitung vorliegenden - nichtöffentlichen Vorlage für den Kulturausschuss zu dem Auftrag soll "ein aus Sicht des Baurechts, der Sicherheit/Brandschutzes, des Denkmalschutzes und des Spielbetriebs funktionstüchtiges und modernes Theatergebäude hergestellt werden". Dabei seien "die Sanierung der haustechnischen Anlagen und die Verbesserung des Angebots für die Besucher durch Gastronomie und Serviceeinrichtungen" ebenso Bestandteil des Projekts. 2012 war das Investitionsvolumen dafür in einer Machbarkeitsstudie mal auf 54 Millionen Euro geschätzt worden. Zwischenzeitlich kursieren Vermutungen von um die 80 Millionen Euro oder mehr, aber stets ohne verlässliche Grundlage - die soll ja erst Schmucker schaffen.

Der Zeitplan dafür ist eng. Ende 2017, so ist es derzeit vorgesehen, soll der Gemeinderat den endgültigen Beschluss für die Sanierungsarbeiten fassen. Bis dann wieder europaweit ausgeschrieben, das Bieterverfahren abgeschlossen und Aufträge an die Baufirmen verteilt sind, vergehen allerdings wieder Monate. In der Spielzeit 2020/21 muss aber Baubeginn sein. Dann wäre das Haus am Goetheplatz für ein bis eineinhalb Jahre geschlossen. Für diesen Zeitraum werden derzeit Ersatzspielstätten gesucht.