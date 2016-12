Schwungvoll und lachend setzte Bodo Tschierschke seinen Namenszug unter das Dokument - so schwungvoll und fröhlich, wie die gesamte Veranstaltung Ende September war: 40 000 Euro als Reinerlös des Blumepeterfests übergab der Feuerio-Präsident gestern mit seinen Mitstreitern symbolisch an die "MM"-Aktion "Wir wollen helfen". Es ist die bisher größte Einzelspende für die "MM"-Aktion in diesem Jahr.

"Super, eine ganz stolze Summe" und ein ganz, ganz wichtiges Fundament für unsere Aktion", bedankte sich Björn Jansen, Vorsitzender des "MM"-Hilfsvereins, beim Feuerio. "Es ist schon ein enormes Engagement, was da dahintersteckt", würdigte Jansen den Einsatz der Aktiven der Karnevalsgesellschaft wie auch aller anderen ehrenamtlichen Helfer bei dieser größten Open-Air-Benefizveranstaltung der Region: "Das ist schon einmalig!"

Der Erlös liegt dieses Jahr um 5000 Euro höher als im Vorjahr. Nur 2012 und 2014 war er mit 44 000 Euro noch etwas übertroffen worden, sonst blieb es deutlich darunter. In den 1990er Jahren hatte der Erlös noch bei nur zwischen 40 000 und 50 000 gelegen - Mark allerdings!

Blumepeterfest Das Blumepeterfest wird in der Regel am letzten September-Samstag des Jahres vom Feuerio , Mannheims größter und ältester Karnevalsgesellschaft, ausgerichtet - seit 1967.

"40 000 Euro sind echt beachtlich", sagte Jansen. "Man muss rechnen, dass wir als Feuerio zunächst einmal 10 000 Euro Vorlaufkosten vorstrecken, von Wechselgeld bis Aufbaumaterial", rechnete Feuerio-Finanzminister Claus-Dieter Märtens vor, der mit seinem Vize Frank Maier die Abrechnung macht: "Das müssen wir zunächst erwirtschaften, dann kommt der Reinerlös".

"Zudem werden die Kosten immer höher", ergänzte Feuerio-Präsident Tschierschke. Als Beispiel nannte er die ständig strengeren behördlichen Auflagen. So musste eigens für die Lebensmittelstände, etwa für Kuchen oder Fischbrötchen, jeweils ein "Spuckschutz" aus Plexiglas gebaut werden. "Zum Glück haben wir mit Michael Baake, dem Leiter unseres Technikstabs, einen Schreiner in unseren Reihen, der das ehrenamtlich baut - aber das Material kaufen müssen wir", erläuterte Tschierschke. Zudem gehen vom Reinerlös natürlich diverse Steuern und Gebühren, etwa der Gema, ab, auch wenn es sich um eine Benefizveranstaltung handelt.

"Aber ob der Erlös 5000 Euro mehr oder weniger beträgt, ist doch egal - was zählt, ist der große Einsatz dahinter", hob Björn Jansen hervor. Dabei sei das Blumepeterfest für den Feuerio von ebenso großer Bedeutung wie für die Wahrnehmung der "MM"-Aktion "Wir wollen helfen", so Jansen: "Die Menschen haben Spaß, es ist ein toller Tag, in diesem Jahr bei prima Wetter, und es wird die Benefizidee ganz breit in die Bevölkerung getragen - das ist doch wichtig", erklärte der Vorsitzende des "MM"-Hilfsvereins. Dabei legte Tschierschke großen Wert darauf, dass das Fest nur als Gemeinschaftsleistung erfolgreich sei. Natürlich spiele der Feuerio mit Elferrat, den Feuerio-Damen, Technik- und Wirtschaftsstab, Senat, Garden und Ex-Prinzen die Hauptrolle, an erster Stelle der "Mister Blumepeter" genannte unermüdlichen Cheforganisator, Volker Dressler.

Zahlreiche Mitstreiter

Doch dazu kämen weitere unverzichtbare Helfer wie das Küchenteam des Roten Kreuzes, das die 2000 Liter Erbsensuppe kochte, die dann Reservisten der Bundeswehr ausgaben. Zudem dankte Tschierschke für die zupackende Unterstützung durch das Technische Hilfswerk, die Damen vom Kuchenstand vom Café "Mohrenköpfle", die italienischen Gastronomen, den Partyservice Gerstle, Familie Merz und das Tombolateam, die Freiwillige Feuerwehr Innenstadt, die Johanniter, die Bloomäuler unter Führung von Dario Fontanella, ferner die Helfer vom Kiwanis-Club sowie der BW Bank. Die waren ebenso am Weinstand aktiv wie zahlreiche Stadträte. Ein besonderer Dank von Tschierschke ging schließlich an die vielen durchweg ohne Gage auftretenden Musiker.

"Und nun freuen wir uns besonder auf das 50. Fest in 2017", blickte Jansen schon einmal voraus. Dressler hat längst mit den Vorbereitungen begonnen, die ersten Spender angesprochen.