Ein faszinierendes Lebenswerk

Alle Bilder anzeigen Einer seiner letzten großen Auftritte in Mannheim: Curt Engelhorn 2010 vor der Jesuitenkirche beim Festgottesdienst zur "Staufer"-Sonderausstellung. © Prosswitz Einer seiner letzten Auftritte in Mannheim: Curt Engelhorn 2010 vor der Jesuitenkirche bei der Eröffnung der großen "Staufer"-Ausstellung. © Prosswitz

Er war eine faszinierende Unternehmerpersönlichkeit mit höchst beeindruckendem Lebenswerk, ein großartiger Mäzen, ein äußerst weltläufiger, vielseitig interessierter feiner Herr, ja ein Gentleman der alten Schule - und doch nie so ganz unumstritten: Curt G. Engelhorn. Nun ist er, viereinhalb Monate nach seinem 90. Geburtstag, gestorben und schon in aller Stille im engsten Familienkreis beigesetzt worden.

Eigentlich hatte er seinen 90. Geburtstag im Mai in Mannheim feiern wollen. Aber dann musste er doch in der Schweiz bleiben. Die Kraft hatte ihn einfach verlassen - doch geistig war er, quasi bis zuletzt, weiter sehr präsent. Häufig griff er zum Telefon, ließ sich von Rechtsanwalt Klaus-Dieter Freund, der seine Interessen in der Region vertritt, aus Mannheim und Heidelberg berichten. Was hier, an den Reiss-Engelhorn-Museen sowie an der Ruperto-Carola-Universität, passierte, das war ihm bis zuletzt Herzensangelegenheit, da wollte er informiert, ja einbezogen sein.

Sonderschauen ermöglicht

Daher schuf er noch selbst die Voraussetzungen, dass in den Stiftungsrat der Curt-Engelhorn-Stiftung seine Frau Heidemarie für ihn einziehen wird. Sie ist, so heißt es, entschlossen, das große mäzenatische Erbe ihres Mannes in Mannheim und Heidelberg, wo sie wie ihr Mann Ehrensenatoren der Uni sind, zu bewahren und fortzuführen.

Engelhorn war zuletzt noch 2015 bei einer Sitzung des Stiftungsrates in Mannheim gewesen. Sehen konnte man ihn bei der Eröffnung der großen Staufer-Schau 2010 in der Jesuitenkirche sowie drei Jahre darauf bei der Eröffnung des Wittelsbacherjahres - beides große Sonderschauen, die, wie noch vieles mehr, so nie möglich gewesen wären ohne die Großzügigkeit von Engelhorn.

Stadtmuseum aufgewertet

2001 hatte er für das Museum, das seither auch seinen Namen trägt, 40 Millionen Mark (20 Millionen Euro) gestiftet und das Kapital seither mehrfach, zuletzt noch 2015, auf 25 Millionen Euro aufgestockt. Die Spende war ein Paukenschlag damals, eine bis dahin in dieser Form nie gekannte Größenordnung, die viel Bewunderung und Dankbarkeit auslöste. Das Reiß-Museum vorher war ein Stadtmuseum, ein bisschen behäbig und verstaubt.

Dass daraus ein national renommierter, ja international vernetzter und agierender Forschungs- und Ausstellungskomplex wurde, das lag an einem kongenialen Duo: Engelhorn und Museumsdirektor Alfried Wieczorek. Nur weil sie sich bestens verstanden, der eine inhaltlich fundierte Ideen lieferte und Engelhorn deren Umsetzung ermöglichte, stehen das Museum wie das auf Materialanalysen und Echtheitsbestimmungen antiker Funde spezialisierte Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie heute derart prächtig da.

Aber warum machte Engelhorn das? Ein Grund ist sicher, dass er nie reiner Unternehmer war. Er faszinierte Gesprächspartner durch die Bandbreite seiner Interessen, von Geschichte über Politik und Naturwissenschaften bis zu Malerei, Musik, Architektur. Er war Sammler und Liebhaber von Kunst, besonders der Klassischen Moderne.

Doch der oft als Multi-Milliardär bezeichnete Unternehmer empfand auch das Bedürfnis, damit der Region, in der er, ja seine ganze Familie unternehmerischen Erfolg hatten, etwas zurückzugeben. Sein Mäzenatentum sollte die Krönung seines Lebenswerks sein. Da profitierte er zwar sicher von den besten Wachstumsjahren des 20. Jahrhunderts - doch ohne seine unternehmerische Leidenschaft, seinen Mut, sein Gespür und seine von Weggefährten als brillant bezeichneten analytischen Fähigkeiten hätte das sein Unternehmen allein nicht vorangebracht.