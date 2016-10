Ein Festival der Leckereien

Tradition und Exotik: Das Street-Food-Festival feiert Premiere. © MM

Klappernde Töpfe, brutzelnde Pfannen und leckeres Essen: Das Gelände des "Mannheimer Morgen" wird am Samstag, 15., und Sonntag, 16. Oktober, ganz im Zeichen kulinarischer Köstlichkeiten stehen. Exotisches wie balinesisches Huhn, jamaikanischer Eintopf oder frittiertes Eis trifft beim ersten Mannheimer Street-Food-Festival auf Traditionelles wie Strudel, Flammkuchen oder Burger.

Zum 70. Geburtstag des "Mannheimer Morgen" werden auf dem Verlagsgelände (Dudenstraße 12 bis 26) bis zu 30 Essensstände aufgebaut. Besonders spektakulär werden die Food-Trucks (Essen-Laster) sein, in denen die Köche ihr Können zeigen. Die Speisekarte jedenfalls hat bei freiem Eintritt einiges zu bieten: Beim "Turbo Imbiss" etwa wird es Gua Bao Burger mit Fleisch oder als vegetarische Variante mit Zitronengrastofu geben. Der Stand "Locura" wartet mit argentinischen Empanadas auf, und beim "Santiago Latino Grill" gibt es lateinamerikanische Grillspezialitäten.

Ganz ohne Fleisch kommt das "Veggie Mobil" mit einem Champignon Burger oder einem Mango-Linsen-Curry daher. Für Freunde des Bieres werden an einem Stand auserlesene "Craft-Beer-Sorten" bereit gehalten. Am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr wird es eine Auswahl nationaler und internationaler Küche geben. Natürlich darf auch den Köchen über die Schulter geschaut werden.

Unter Street Food werden in Ständen am Straßenrand zubereitete kleinere Speisen verstanden. Gerade in Lateinarmerika oder Asien ist das eine wichtige Form der Ernährung für die Menschen.

In Deutschland sind "Street-Food-Festivals" in den vergangenen Jahren immer populärer geworden. Sie sind eine gute Möglichkeit, um viele verschiedene Speisen an einem Ort entdecken zu können. Die Leckereien sind auf dem Gelände des "Mannheimer Morgen" über den Eingang an der Joseph-Meyer-Straße zu erreichen. mpt