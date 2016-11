Ein Foto mit dem Reformator

Im Jahr 2017 jährt sich zum 500. Mal Martin Luthers Thesenanschlag an die Schlosskirche in Wittenberg. Ein fröhliches Lutherfest in der Diakoniekirche Luther in der Neckarstadt am Reformationstag war nun der Auftakt zum Jubiläum "500 Jahre Reformation", das die Evangelische Kirche in Mannheim zwölf Monate lang mit Ausstellungen, Gottesdiensten, Konzerten und vielem mehr feiert.

Das Fest in der Diakoniekirche mit vielerlei Aktionen rund um Luther wurde gestaltet von Pfarrerin Judith Natho und engagierten Gemeindegliedern in mittelalterlichen Kostümen. Dabei ist Luther schon längst in der Moderne angekommen - als Playmobil-Figur (siehe "übrigens"), mit der sich nicht nur die Konfirmandinnen Lena, Marie und Judith gern fotografieren ließen. Bekannt sind die Tischreden Luthers. Auch die Lutherkirche bat zu Tisch. Bei Kürbissuppe, Kaffee und Kuchen kamen die Besucher miteinander ins Gespräch. An verschiedenen Spiel- und Bastelstationen erfuhren Jung und Alt mehr über das Leben des Reformators. So versuchte der 12-jährige Gabriel mit Feder und Tinte "so zu schreiben wie Luther".

Stolz zeigte Inge Psolka aus Feudenheim ihr Luther-Porträt, das sie in der Druckerei von Georg Klein eigenhändig gefertigt hatte. Ganz andere Porträts von Luther zeigt die Pop-Art-Ausstellung von Kurt Arnold. Der 73-jährige Künstler, der in der Neckarstadt aufgewachsen ist, schuf einen Zyklus von 40 Lutherbildern. Die Acrylmalereien auf Leinwand mit Gold und Silber zeigen Luther in verschiedenen Lebensphasen: beispielsweise seine Weihe als Mönch oder Luther mit seinen Eltern, aber auch die erste Speyerer Protestantin. Die Ausstellung ist noch bis 22. November in der Lutherkirche zu sehen.

Offizielle Eröffnung des Jubiläumsjahres in Mannheim war der zentrale Festgottesdienst in der bis auf den letzten Platz gefüllten Citykirche Konkordien. Er war gleichzeitig Auftakt zur Thesentüraktion in Mannheim und Ludwigshafen, mit mehr als 60 Türen in den Gemeinden, Schulen, Krankenhäusern und anderen Einrichtungen, auf denen jeder seine Thesen zu Kirche und der Welt veröffentlichen kann.

Festprediger war Hermut Löhr aus Münster, der an der Revision der Lutherbibel 2017 mitgewirkt hat. Bei der Überarbeitung (2010-2016) sei nicht nur das Verständnis für die ursprünglichen Texte gewachsen, sondern habe sich ihnen auch der Klang der Sprache Luthers erschlossen, der typische "Luthersound".

Synodenvorsitzende Hannelore Dänzer ehrte Werner Herr für seinen Verdienst um die Evangelische Gemeinde Vogelstang (wir berichteten) mit der Konkordienmedaille. In seinem Grußwort hob Stadtrat Carsten Südmersen mit Blick auf die Stadtgeschichte den Einsatz der Evangelischen Kirche Mannheim für ein tolerantes und friedliches Miteinander hervor. "Wir sind stolz auf das reformatorische Erbe, wir feiern stolz die Reformation, aber nicht gegen andere Kirchen, sondern miteinander", betonte Dekan Ralph Hartmann. Beim Festgottesdiens freute er sich deshalb auch über Gäste aus der katholischen und orthodoxen Gemeinde. ost