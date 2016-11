Ein Gärtner macht den Tag zur Nacht

Seniorchef Günter Beier informiert über Weihnachtssterne und ihre Pflege. © Blüthner

In seiner Heimat Mexiko gedeiht der Weihnachtsstern als meterhoher Strauch, hierzulande hält er Jahr für Jahr im Advent als Topfpflanze Einzug in viele Wohnzimmer. Doch auch im Mannheimer Norden wächst die Euphorbia pulcherrima derzeit zehntausendfach: Günter Beier baut die Pflanze seit 60 Jahren in seinen Gewächshäusern in Sandhofen an - als einziger Gärtner in Nordbaden.

Dicht an dicht stehen und hängen die Pflanzen in den 100 Meter langen Gewächshäusern. "Sie haben mich schon immer fasziniert", sagt der 79-Jährige. Schließlich könne man steuern, wann die Hochblätter rot werden. Schon bei der Bundesgartenschau 1975 erhielt Beier für seine Weihnachtssterne eine Goldmedaille, die er damals im April blühend ausgestellt hatte.

Viel Licht erforderlich

Die Stecklinge bekommt die Familie Beier aus Teneriffa - noch ohne Wurzeln: "Die Köpfe werden dann hier bewurzelt", erklärt Beier. Die Exemplare, die im Advent als Hochstämme verkauft werden sollen, kommen im Mai in Mannheim an, die späteren Topfpflanzen Mitte Juli. Die Winterblüher sind sogenannte Kurztagspflanzen, sie setzen nur Blüten an, wenn das Licht nicht mehr als zwölf Stunden einfällt. Weil diese Bedingungen nur nahe des Äquators ganzjährig herrschen, greift Günter Beier zu einem Trick: Zunächst wachsen die grünen Pflanzen bei rund 20 Grad Raumtemperatur. Bis 1. Oktober ist für die Poinsettien der Langtag Pflicht, es gibt also viel Licht: "Bis dahin macht die Pflanze nur grüne Blätter", so Beier.

Dann dunkeln die Gärtner die Gewächshäuser ab, schaffen also künstlich einen Kurztag mit mindestens zwölf Stunden Dunkelheit: "Erst dann verfärben sich die Hochblätter, meist in einem kräftigen Rot, um Insekten anzulocken", sagt Beier. Die Pflanze geht also vom vegetativen zum generativen Wachstum über, produziert nicht mehr Wurzeln und Blätter, sondern nun auch Blüten und Samen.

Täglich überprüfen die Gärtner das Wachstum und die Bedingungen in den Gewächshäusern: Eine Gelbkarte, die in den Topf gesteckt wird, zeigt einen möglichen Befall von Schädlingen an: "Diese bekämpfen wir dann nicht mit Fungiziden, sondern mit Nützlingen wie Raubmilben oder Wespen", erklärt Beier.

Zu haben sind die Sterne in verschiedenen Größen von zehn Zentimetern bis hin zu einem Meter, als Hochstamm, im Topf oder hängend. Vor dem Verkauf im Gartencenter oder auf dem Großmarkt werden die Pflanzen mit einer Temperaturveränderung für die Bedingungen im Wohnzimmer abgehärtet.

In Sandhofen sind gleich mehrere große Gewächshäuser randvoll mit den Weihnachtssternen bestückt: "Die Anzahl liegt im größeren fünfstelligen Bereich", so Beier. Kein Wunder: Schließlich gehört der Weihnachtstern zu den meistverkauften Topfpflanzen, nur die Orchidee geht noch häufiger über die Ladentheke. Doch längst gibt es mehr als nur die klassischen roten Exemplare, auch weiße, gesprenkelte oder rote mit helleren Streifen. Blaue Sterne oder solche Glitzereffekt sind keine neuen Züchtungen, sondern entstehen durch das Aufsprühen von Lack.

Die Mitarbeiter von Günter Beier kreieren übrigens stets auch neue Züchtungen wie beispielsweise die Sorte "Burgundy" in einem dunklen, samtigen Rot: "Doch der Renner ist und bleibt das klassische weihnachtliche Rot", weiß Beier seit 60 Jahren.