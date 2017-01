Ein höchst sensibles Puzzle

"Da darf nichts klemmen, schon aus Sicherheitsgründen": Bernhard Kunkel, seit 1979 bei der Mannheimer Berufsfeuerwehr, organisiert den Umzug der Feuerwehr in die neue Wache an der Neckarauer Straße.

Er hat eine der wohl heikelsten Aufgaben, die das Jahr 2017 zu bieten hat: Bernhard Kunkel. Als Projektleiter verantwortet der Brandoberrat den Umzug der Feuerwehr in die neue Hauptfeuerwache in Neckarau, der im März in mehreren Etappen erfolgt. Das muss so präzise klappen, dass die Feuerwehr dennoch zu jeder Zeit, zu jeder Minute zu einem Einsatz ausrücken kann - "das ist schon eine Herausforderung", gesteht er und atmet tief aus.

Seit 2013 arbeitet Kunkel auf diesen Moment hin. Zuvor war er Leiter der Abteilung Technik. Dann konzentrierte er sich voll auf die Planung des Neubaus auf dem früheren Vögele-Gelände an der Neckarauer Straße, der die viel zu kleine, nicht mehr richtig zu sanierende Wache Mitte auf dem Lindenhof ersetzt.

Leitstelle läuft doppelt

Bernhard Kunkel und die neue Wache Bernhard Kunkel (57) ist in Heidelberg geboren und an der Bergstraße aufgewachsen.

bei der Bundespost (heute Telekom) ging er . Er arbeitete lange im Vorbeugenden Brandschutz, war dann Leiter der Abteilung Technik. Von 1972 bis 1987 engagierte er sich auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Schriesheim. Die neue Hauptfeuerwache am Gert-Magnus-Platz ersetzt die bisherige Wache Mitte (Lindenhof), wo das neue Glücksteinquartier entsteht. Die Wachen Nord (Käfertal) und Süd (Rheinau) bleiben erhalten. Von hier rücken Einsatzleitdienst, ein Löschzug, Taucherstaffel, Bootsdienst und Sonderdienste aus. Die Wache wird auch Standort der Abteilungen Innenstadt und Neckarau der Freiwilligen Feuerwehr. (pwr)

Von hier fahren seit Dezember schon ständig Feuerwehrleute nach Neckarau. "Wir weisen Multiplikatoren ein, etwa in die Handhabung der Tore, des Notstromaggregats, der ganzen Einrichtungen - und die geben das dann nach dem Umzug an die Kollegen ihrer Schicht weiter", erklärt Kunkel. Parallel laufen weitere Installationen und die Abnahmen der bereits komplett fertigen Bereiche mit den Baufirmen, werden einzelne Systeme hochgefahren, ferner laufen immer wieder Tests der komplizierten Technik.

Besonders sensibel ist das bei der Leitstelle, dem Herz und Hirn der Hauptfeuerwache. Hier laufen rund 600 Brandmeldeanlagen auf, hier gehen pro Jahr über 180 000 Anrufe, darunter etwa 70 000 Notrufe, ein. Ab Februar laufen die Schulungen der Disponenten, ab März wird sie testweise in Betrieb genommen - aber zunächst nur, um Tore zu öffnen, Ampeln zu steuern. Notrufe landen zunächst noch auf dem Lindenhof. Erst im April beginnt der "Echtbetrieb" in Neckarau. Parallel bleibt die alte Leitstelle noch einige Wochen besetzt, "damit wir zur Sicherheit sofort wieder zurück umschalten können, wenn etwas nicht funktioniert", so Kunkel.

Ab März läuft dann der eigentliche Umzug, zunächst der Verwaltung, der Büros, der Atemschutzwerkstatt. Ab 13. März werden die Beamten jeder Wachschicht am Ende ihrer Schicht ihre persönlichen Sachen packen, ihre Spinde räumen und sich in Neckarau einrichten.

Am Freitag, 17. März, wird es dann ernst: Der Löschzug Mitte, die Einsatzleitwagen, mehrere Spezial-Lkw, der Gerätewagen Wasserrettung - was bisher an Fahrzeugen auf dem Lindenhof stationiert war, fährt endgültig nach Neckarau. Das soll aber nicht einfach so geschehen, sondern sie werden eskortiert von Fahrzeugen der anderen Hilfsorganisationen, zudem sollen möglichst Spielmannszüge den Takt vorgeben. "Es wird ein eindrucksvoller Corso", freut sich Kunkel schon heute.

Dass das alles jetzt, Anfang 2017, klappt, war zeitweise nicht klar. "Zwischendurch gab es große Zweifel", räumt Kunkel ein. Aber nun ist es doch gelungen, das 50-Millionen-Projekt, für das im März 2015 der symbolische Spatenstich war, rechtzeitig fertigzustellen. Doch der Umzug - bei rund um die Uhr weiter laufendem Betrieb - ist nun schon "ein großes Puzzlespiel", so Kunkel: "Jedes Teil muss passen, da darf nichts klemmen, schon aus Sicherheitsgründen", verdeutlicht er.

Wenn auch bei ihm alle Fäden zusammenlaufen, so hat er doch in Daniel Geidt einen Mitstreiter, dazu Wachleiter Roland Rimmelspacher, weitere Kollegen, Experten vom Baukompetenzzentrum der Stadt und einem Projektsteuerer. "Es geht nur im Team", betont Kunkel.

Aber dass er ein Team fit machen kann, hat er schon als Sportbeauftragter der Mannheimer Feuerwehr bewiesen. 2001 rief er das Programm "Fit for firefighting" ins Leben, hat damit ein Umdenken erreicht: "Damals haben 25 Prozent der Kollegen regelmäßig Sport gemacht, heute sind es fast 90 Prozent", sagt Kunkel stolz. Dabei fungiert er als Vorbild: Der 57-Jährige fährt, wann immer es Termine und Wetter zulassen, vom Wohnort Wilhelmsfeld mit dem Fahrrad zur Feuerwache - einfache Strecke rund 30 Kilometer.