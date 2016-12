Ein Jahr der schmerzhaften Abschiede

Klaus Arp

Noch wenige Wochen vor seinem Tod leitete Klaus Arp ein Konzert in der Ludwigshafener Friedenskirche. Doch er war nicht nur seit 2002 Leiter des Beethovenchors. Vielmehr stand sein Name auch für das Kurpfälzische Kammerorchesters und die Musikhochschule, wo er seit 1993 eine Professur für Orchesterleitung bekleidete und höchste Anerkennung erwarb: Am 4. Januar ist der Musiker im Alter von 65 Jahren verstorben.

Ruth Huber

Ihre Auftritte mit der spitzen und zugleich liebenswerten Zunge waren in der Fasnacht drei Jahrzehnte lang Kult: Am 21. Januar schloss Ruth Huber, Kabarettistin unvergessliche "Mannemer Weschfraa", im Alter von 82 Jahren für immer die Augen.

Claus Seppel

Er war fast 20 Jahre lang als Präsident Chef und Gesicht des Handelsverbands, er übernahm den Heidelberger Schuhsalon "Leone" und stand schließlich an der Spitze von acht Filialen - und liebte als Mitglied der "Feinschmeckerchuchi" das Kochen: Nach kurzer, schwerer Krankheit starb Claus Seppel Ende Januar im Alter von 75 Jahren.

Horst Engelhardt

Sein Teppichhaus war in der Stadt lange Zeit eine Institution, sein Appell für den Erhalt der Feudenheimer Epiphaniaskirche, für die er 1,2 Millionen Euro gespendet hatte, war sein letzter öffentlicher Auftritt: Der Träger des Bloomaulordens, der erfolgreiche Kaufmann und große Mäzen Horst Engelhardt, der von seinem christlichen Glauben und einer tiefen Herzensgüte geprägt war, ist am 2. Februar im Alter von 91 Jahren gestorben.

Walter Neuer

Walter Neuer war ein Diplomat vom Scheitel bis zur Sohle, einer, den Weggefährten und Kollegen stets als loyal und bescheiden erlebten. Der aus Mannheim stammende Botschafter und Büroleiter von Altkanzler Helmut Kohl ist am 13. Februar gestorben.

Walter Spagerer

"Ob in der Politik, in der Gewerkschaft IG Metall oder beim SV Waldhof, wir waren immer ein Herz und eine Seele", sagte Karla Spagerer (86) kurz nach dem Tod ihres Mannes Walter, mit dem sie 68 Jahre verheiratet war. Am 19. Februar starb der ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete, Träger des Bloomaulordens und des Bundesverdienstkreuzes und lange Jahre Präsidiumsmitglied des SV Waldhof im Alter von 97 Jahren.

Hans Reffert

Mit seinem Tod hat die Musikstadt eine ihrer kreativsten Künstler verloren, einen der so ziemlich alles beherrschte, was auf der E-Gitarre möglich war, einen Meister aller Stil-Klassen: Am 22. Februar ist die Mannheimer Gitarren-Ikone Hans Reffert im Alter von 69 Jahren gestorben.

Hans Bichelmeier

Als Kämpfernatur mit einer Fülle an Kunstsinn kannten Weggefährten den erfolgreichen Olympiateilnehmer am Heck eines Achters, den Unternehmer und Mäzen Hans Bichelmeier. Noch bis ins Spätjahr hinein ließ sich der Bloomaul-Ordensträger sich nicht unterkriegen, kam mit Krücken und Rollstuhl zu Veranstaltungen. Ende Februar verließen ihn im Alter von 82 Jahren endgültig die Kräfte.

Gerhard Widder

Seine berufliche Leidenschaft galt der Jurisprudenz. Seinen Zweitwohnsitz hatte Gerhard Widder, der Italienfreund, Geschichtskenner und Freund des Stadtarchivs, am Lago Maggiore bezogen. Die letzte Zeit seines Lebens war vom Leiden bestimmt, das er immer noch mit einem letzten Rest von Humor ertrug. Am 15. März schloss im Alter von 78 Jahren für immer die Augen.

Klaus Goschmann

Er galt als ruhender Pol des Maimarktes, der sich stets bescheiden im Hintergrund hielt und doch trotz aller Hektik Familie und Mitarbeitern souveräne Gelassenheit vermittelte: Messe-Fachmann Klaus Goschmann. Im März ist nun der Ehemann und Berater an der Seite von Maimarkt-Chefin Stefany Goschmann im Alter von 78 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben.

Anne-Dore Langer