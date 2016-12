Ein Jubiläum mit Pferdefuß

Der Badische Rennverein, dessen Name hier groß an der Stehplatztribüne steht, wird erst ein Jahr später als gedacht 150 Jahre alt.

Überraschende Post bekommen dieser Tage die Mitglieder des Badischen Rennvereins. Alle Feiern zum für 2017 bereits lange vorbereiteten großen Jubiläum des 150-jährigen Bestehens werden abgesagt. Denn auch wenn das Datum "1867" im Wappen steht - es stellte sich heraus, dass der Verein jünger ist und erst 1868 gegründet wurde. Daher haben Präsidium und Vorstand nun auch den Festakt verschoben.

Holger Schmid, der Präsident des Badischen Rennvereins, zuckt mit den Schultern. "Kann sein, dass man jetzt über uns lacht", seufzt der ML-Stadtrat - aber das nimmt er in Kauf. "Wir haben lange überlegt, aber nach reiflicher Überlegung dann einen einstimmigen Beschluss gefasst, jetzt abzusagen", erklärt er im Gespräch mit dem "MM". "Es ist einfach besser, ehrlich zu sein", betont er. Lieber disponierte er nun um, sagte den schon engagierten Musikern ab, die beim Festakt am Vorabend des "Badenia-Renntags" am 1. Mai spielen sollten. Er habe "nicht auf Dauer eine falsche Geschichte fortschreiben, sondern jetzt mal Mut haben und eine Zäsur machen wollen". Hohe Kosten entstünden durch die Verschiebung nicht, versicherte er - "wir haben sogar etwas mehr Planungszeit", so Holger Schmid.

Keinesfalls wolle er "unseren Amtsvorgängern einen Vorwurf machen". Aber klar ist, dass seit Jahrzehnten jeweils zu früh Jubiläum gefeiert wurde - schon das 25-jährige Bestehen, auch das 125-Jährige. Das Präsidium hatte nun aber, so Schmid, für 2017 nicht "die übliche Schulterklopf-Festschrift" herausgeben wollen, sondern bei der Pferdefreundin und früheren "MM"-Redakteurin Waltraud Kirsch-Mayer ein fundiertes Buch über den gesamten Pferdesport in Mannheim in Auftrag gegeben. Sie deckte dann endgültig auf, dass es 1867 noch gar keinen Badischen Rennverein gab, "und das Stadtarchiv hat uns das alles bestätigt", betont der Präsident.

Rennbahn-Geschichte Die ersten Galopprennen fanden im Umfeld des alten Maimarkts auf dem Exerzierplatz genannten Gelände der (damals noch lange nicht bebauten) Oststadt an der Straße nach Seckenheim und Heidelberg statt. Ab 1868 wurde auf den "Neuwiesen" geritten - den Neckarwiesen - etwa dort, wo heute Fernmeldeturm, TSV 1846 und Freizeitwiese des Luisenparks sind. Zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg war hier eine große Anlage, die als führend in Deutschland galt. Sie wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, von den Amerikanern danach lange als Golfplatz benutzt. 1957 bis 1972 wird das "Badenia"-Rennen daher in Haßloch ausgetragen. 1968 fällt die Entscheidung, die alte "Rennwiese" dem Luisenpark für die 1975 geplante Bundesgartenschau zuzuschlagen. Ab 1973 geht die - modernisierte und erweiterte - Seckenheimer Waldrennbahn in Betrieb. pwr

Falsche Zahl im Wappen

Dabei zeigt schon ein Blick in die Festschrift von 1992, dass man damals nicht ganz ahnungslos war. Ihr Titel lautet eher allgemein "125 Jahre Galopprennen in Mannheim", und als Gründungsdatum wird korrekt der 29. Dezember 1868 angegeben - und doch ließ man sich nicht abhalten, nach 124 Jahren groß zu feiern. Erwähnt wird, dass es bereits in der Festschrift von 1892 heißt, man befinde sich "im fünfundzwanzigsten Jahr des Bestehens", und daher entschloss sich das Präsidium 1992, in dieser Tradition wieder zu feiern, "trotz der Schrecksekunden", wie es in der Broschüre heißt. In den Grußworten des damaligen Ministerpräsidenten Erwin Teufel wie auch des seinerzeitigen Oberbürgermeisters Gerhard Widder wird die Gründung gar jeweils auf das Jahr 1867 datiert - so wie es seit Jahrzehnten auch falsch im Vereinswappen steht.

Dabei ist diese Jahreszahl völlig aus der Luft gegriffen. Es gibt Dokumente, dass nach mehreren vorbereitenden Versammlungen am 29. Dezember 1868 die konstituierende Versammlung vom "Mannheimer Rennverein" erfolgte, dem am gleichen Tag 43 Mitglieder beitraten. Im Februar 1869 löste sich der zunächst bestehende eigene Rennverein der Badischen Offiziere auf, die Offiziere schlossen sich dem neuen Verein an, der seither "Badischer Rennverein" heißt. Der Name blieb, wie das Wappen mit der Zahl 1867, auch nach 1969 bestehen, als es eine Fusion mit dem Pferdezucht- und Rennverein Seckenheim gab.

Pferderennen werden indes in Mannheim schon viel länger ausgetragen. Verbürgt sind sie seit 1836 als Teil des Maimarkts, damals ja eine in erster Linie landwirtschaftliche Ausstellung. Udo Wennemuths Maimarkt-Geschichte, die das Stadtarchiv herausgegeben hat, notiert "erstmals ein Preiswettrennen zu Pferde" und betont: "Damit war - freilich mit Unterbrechungen - eine Tradition begründet."

Ausrichter war zunächst der Landwirtschaftliche Bezirksverein. Für einige Jahre sind in Chroniken auch kleinere Jagdrennen erwähnt, die das großherzogliche Dragoner-Regiment "Prinz Carl", das bis 1864 in Mannheim stationiert war, organisierte. Für den 3. Mai 1868 war dann der erste große Renntag belegt - initiiert vom Landwirtschaftlichen Bezirksverein als weitere Attraktion des Maimarkts, maßgeblich unterstützt von der Stadt und erstmals auf den "Neuwiesen am Neckardamm". Als dieser Auftakt erfolgreich verlief, war klar, dass künftig ein eigener Verein dafür gegründet werden sollte.