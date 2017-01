Ein Lob auf die guten alten Zeiten

Nur noch wenige Wochen ist in Q 6/ Q 7 eine Sonderschau zu Ehren von Seppl Herberger zu sehen. Herberger, der am 28. März dieses Jahres 120 Jahre alt geworden wäre, führte die deutsche Nationalmannschaft 1954 in der Schweiz zum Weltmeistertitel. Zu einer Gesprächsrunde zum Thema "Fußball in der Metropolregion" trafen sich in der Ausstellung der Geschäftsführer der TSG Hoffenheim, Peter Görlich, Herbergers Urgroßneffe Michael Herberger und Waldhofs langjähriger Bundesligatrainer Klaus Schlappner. Er war es schließlich auch, der als einziger dieser Gesprächsrunde den WM-Triumph von 1954 miterlebt hat.

"In Lampertheim gab es nur wenige Fernseher und da saßen die Leute auf den Fensterbänken, um in die Fernsehstuben reinzuschauen", beschrieb Schlappner die noch heute bekannten Bilder sehr lebhaft. Von Herberger selbst zeigte sich der 76-Jährige für seine eigene Trainerlaufbahn inspiriert und sah ihn fast schon als ein Vorbild an. "Heute gibt es Konzept- und Laptoptrainer und es wird geredet und philosophiert, der Herberger hat früher einfach gemacht", verdeutlichte der frühere Bundesligatrainer vom Waldhof.

Michael Herberger erzählte von seiner Jugendzeit, als er bei den Besuchen bei seiner Tante Eva, Seppl Herbergers Ehefrau, mit dem WM-Pokal spielte. Die meiste Redezeit aber hatte Schlappner, der sich in der Runde, die von Gerhard Mertin moderiert wurde, als Trainer des alten Schlags präsentierte und an der Viererkette und den modernen Bezeichnungen wie "falsche Neun" oder "Sechser" kein gutes Haar ließ.

Und was macht der Waldhof?

Doch auch Peter Görlich schlug des Öfteren in dieselbe Kerbe wie Schlappner und führte den heutigen Erfolg der TSG Hoffenheim auf die hervorragende Arbeit an der Basis zurück. "Wir können in unseren Nachwuchsleistungszentren nur deswegen so erfolgreich sein, weil in den kleinen Vereinen so gut gearbeitet wird."

Dass die TSG dem SV Waldhof zumindest von der Ligazugehörigkeit den Rang abgelaufen hat, mussten alle in der Runde neidlos anerkennen.

Was denn der SV Waldhof machen müsse, um selbst wieder dorthin zu kommen, fragte Mertin zum Abschluss der Talkrunde. "Darüber reden wir morgen, dann aber den ganzen Tag", beendete Schlappner die Runde mit seinem gewohnten Humor. ad