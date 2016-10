Ein moderner Thesenanschlag

Man braucht keinen Hammer mehr - wie einst Martin Luther am 31. Oktober 1517, als er seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg nagelte. Kreide reicht. Mit der dürfen die Mannheimer auf die Schiefertafeln von "Thesentüren" schreiben, was sie gerne diskutieren würden und was sie bewegt - in ihrer Kirche, im Glauben, im Leben. Die Aktion beginnt am nächsten Montag, dem Reformationstag. In den Behindertenwerkstätten der Gemeindediakonie Vogelstang werden sie vorbereitet.

Ungewöhnlicher Auftrag

Es riecht nach Sägemehl, nach frischem Holz. Die große Kreissäge kreischt, macht dann Pause. Da stehen sie nun und können nicht anders - die fast fertigen 44 Thesentüren. Wobei einige auch liegen, bereit zum Abtransport. Europäisches Fichtenholz haben sie verarbeitet, zweieinhalb Monate lang. "Hier der Rahmen, das Bogenfeld ist abnehmbar, aber mit Zapfen versehen, damit es aufgesetzt werden kann und hält", erklärt Christian Eichler, einer der Gruppenleiter, die Konstruktion.

Diakoniewerkstätten Die Diakoniewerkstätten Rhein-Neckar beschäftigen rund 700 Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung in fünf Werkstätten. Sie sind in den Bereichen Montage, Konfektionierung und Verpackung, Wellpappe, Metallverarbeitung, Holzbearbeitung und Kleinmontage für über 70 Kunden, meist aus der Industrie, tätig. Die Werkstätten sind in Neckarau, im Gewerbegebiet Mallau, auf der Vogelstang sowie zwei in Weinheim. Auf der Vogelstang sind 174 Behinderte beschäftigt. Sie liefern zum Beispiel auch Brennholz. pwr

Die Herstellung der Türfüllungen, das Aufbringen der Tafelfarbe auf den verleimten Spanplatten, das Anmontieren der Ständer sowie des kleinen Griff-Fachs für die Kreide - viele Arbeitsschritte waren nötig, um aus Brettern und Holzplatten die mehr als zwei Meter hohen "Thesentüren" entstehen zu lassen. "Es war mal etwas Neues, sonst machen wir immer das Gleiche", sagt freudig strahlend Steffen Glowatsch, einer der Beschäftigten. "Das Holz riecht auch anders als sonst", ruft ein Kollege dazwischen.

In der Tat waren die "Thesentüren" ein ungewöhnlicher Auftrag für die Behindertenwerkstätte. Sie macht "sonst alles, was eine andere Schreinerwerkstatt auch macht", wie Eichler die Arbeit beschreibt. Meist sind es Serienaufträge aus der Industrie - etwa spezielle Holzkisten für den Transport von Motoren. Ein beliebtes Produkt sind ebenso die von der Werkstatt selbst vertriebenen "Rhein-Neckar-Kisten", die mal die Studenteninitiative "Enactus" entwickelt hat - Geschenkkisten aus heimischen Hölzern, bestückt mit hochwertigen regionalen kulinarischen Produkten von "Mannemer Dreck" bis Saumagen und Wein.

"Wir sind angewiesen auf Aufträge aus der Industrie", erläutert Carina Gebhardt, pädagogische Werkstattleitung. "Arbeit gibt unseren Beschäftigten eine sinnvolle Tagesstruktur, macht sie stolz", hebt sie hervor. Zwar habe man schon einzelne Aufträge für die Kirche, etwa hölzerne Schränke oder Kisten für Kindergärten, erledigt - aber noch nie eine solche Serie. "Das ist eine sinnvolle Reihe, die ist gut darstellbar für uns", sagt daher Gruppenleiter Christian Eichler dankbar.

Gottesdienst am Montag

Was ihm und seinem Kollegen Udo Töpfer wichtig war: "Es sind viele Arbeitsschritte, bei denen alle mitmachen können", so Eichler. Schließlich sollen sie sämtliche 14 geistig Behinderten, die derzeit in der Schreinerei arbeiten, so gut wie möglich einbeziehen - aber nicht jeder kann und darf an die Kreissäge. Doch um die "Thesentüren" zu erstellen, musste eben auch viel abgeschliffen werden . . .

Erstmals öffentlich zu sehen sein soll die "Thesentür" beim Festgottesdienst am Reformationstag, 31. Oktober, um 19 Uhr in der CityKirche Konkordien, der an den Thesenanschlag von Martin Luther erinnert. "Da wird sie auf ihren Weg in die Gemeinden geschickt", kündigt der evangelische Dekan Ralph Hartmann an. "Mit dem Projekt greifen wir das Geschehen an der Schlosskirche zu Wittenberg auf und tragen es ins Heute", so Hartmann.

Die Tür solle ein "Gesprächsort" werden. Monatlich wechselnde Thesen wie "Was sagt mir die Bibel?", "Wofür bin ich dankbar?", "Vergebung - wer braucht das?" oder "Wem kann ich vertrauen?" sollen zum Nachdenken, zum Austausch und zu Diskussionen anregen - in Mannheimer und Ludwigshafener Gemeinden, Schulen, Kindergärten, Pflegeheimen oder dem Gefängnis, denn das Projekt überschreitet die Rheingrenze. Ab Januar 2017 kommt noch eine "digitale Thesentür", die von zu Hause und unterwegs aus besucht werden kann, dazu.