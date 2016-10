Ein Pionier des türkischen Handels

Aus dem türkischen Corum nach Mannheim - und aus der Quadratestadt hinaus in die Welt: So lässt sich das Berufsleben von Mustafa Baklan (Bild) knapp zusammenfassen. Der Unternehmer wird am heutigen Montag 60 Jahre alt und bilanziert den bisherigen Teil seines Lebenswerkes: "Im Rückblick auf meine Vergangenheit sehe ich viele schlaflose Nächte, arbeitsreiche Tage, viel Schweiß, aber auch ein gutes Gefühl und Zufriedenheit", sagt Mustafa Baklan. Der Lebenslauf in Kurzform: Geboren wurde der Unternehmer 1956 in Corum. 1972 kam er im Alter von 16 Jahren zu seinem Vater nach Mannheim, wollte in Deutschland studieren. "Aus finanziellen Gründen habe ich zuerst die Kurse besucht, die mir schnelle Hilfe bei der Arbeitssuche in Aussicht stellten. Nachts musste ich im Großmarkt arbeiten", erinnert sich der Vater von zwei Söhnen und einer Tochter.

1987 eröffnete Baklan mit seinem Bruder im Jungbusch einen türkischen Supermarkt. Verkauft wurden dort besonders türkische Produkte. 1990 habe sein Unternehmen in Sungurlu eine Rösterei und Verpackungsstätte für diverse Lebensmittel nach europäischer Norm gebaut. Vermarktet wird unter der Dachmarke Baktat.

"Aktuell beläuft sich unsere Produktpalette auf etwa 3000 Artikel", sagt Baklan. Sein Unternehmen beschäftige in zwölf Firmen rund 1500 Mitarbeiter. Mit Blick auf sein Heimatland äußert sich Baklan besorgt. Die Herabsetzung der Kreditwürdigkeit der Türkei durch internationale Gesellschaften werde mit Blick auf Investitionen negative Folgen haben, beklagt der Geschäftsmann.

Baklan war beispielsweise Mitgründer des Deutsch-Türkischen Wirtschaftszentrums (dtw Mannheim) und er rief 2012 das Deutsch-Türkische-Institut für Arbeit und Bildung (DTI) in der Quadratestadt ins Leben. (Bild: Baklan) mpt