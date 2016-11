„Ein Politiker, der die Menschen erreichte“

Nach dem Tod des Stadtrats und Landtagsabgeordneten Wolfgang Raufelder hatten die Mannheimer Grünen am Montagabend ihre turnusmäßige Fraktionssitzung abgesagt und Kreisvorstand, Mandatsträger und Parteifreunde zur Gedenkstunde ins Rathaus eingeladen, wo man, so hieß es gestern aus Teilnehmerkreisen, "sehr lange tief betroffen und schweigend" zusammengesessen habe.

Für den heutigen Mittwoch hat Oberbürgermeister Peter Kurz Trauerbeflaggung angeordnet und ein Kondolenzbuch auflegen lassen, in das sich die Bürger eintragen können. Auch im Stuttgarter Landtag gedachten die Grünen gestern ihres Fraktionskollegen. Neben Fraktionschef Andreas Schwarz würdigte Ministerpräsident Winfried Kretschmann Raufelder als einen Politiker, "der die Menschen erreichte wie wenige andere". Dabei sei er "persönlich verbindlich und in der Sache energisch" für seine Überzeugungen eingetreten. Die Abgeordneten Ulrich Sckerl (Weinheim) und Manfred Kern (Schwetzingen) berichteten anschließend über ihre freundschaftliche Zusammenarbeit mit Raufelder.

Fraktion und Landtagsverwaltung legten ebenfalls Kondolenzbücher auf. Landtagspräsidentin Muhterem Aras will am heutigen Mittwoch zu Beginn der Plenarsitzung eine Schweigeminute für Wolfgang Raufelder ansetzen, am Donnerstag steht die vor Sitzungsbeginn des Landtags übliche ökumenische Andacht im Zeichen des Gedenkens an den Grünen-Politiker. Ob es eine öffentliche Trauerfeier für Wolfgang Raufelder geben wird, war gestern noch nicht bekannt.

Nachfolger Zimmer und Hornung

Als Nachfolger Raufelders werden Stadträtin Elke Zimmer (50) in den Landtag und Thomas Hornung (42), Pressesprecher der Grünen-Landtagsfraktion in Stuttgart, in den Gemeinderat einziehen. Zimmer will ihr Stadtratsmandat in Mannheim weiter ausüben.

Die gelernte Bankkauffrau und Diplom-Handelslehrerin ist verheiratet und hat drei Kinder. Vor ihrer Wahl in den Gemeinderat 2014 war Elke Zimmer (Bild) neun Jahre lang Bezirksbeirätin in Neckarau und davor im Verkehrsforum des Stadtteils ehrenamtlich aktiv.

In dieser Zeit kam sie zu den Grünen, mit denen sie zunächst sympathisierte, mit ihrer Verpflichtung zur Bezirksbeirätin aber der Partei beitrat. In der Grünen-Gemeinderatsfraktion ist Zimmer Sprecherin für Arbeitsmarktpolitik, demografischen Wandel und Soziales.

Thomas Hornung (Bild), gelernter Verlagskaufmann und Zeitungsredakteur, studierte in Leipzig Journalistik und Politikwissenschaften. Er lebt seit 2003 in Mannheim und war vor seinem Wechsel zu den Landtags-Grünen beim Regionalmagazin "Meier", im Capitol, bei der Werbeagentur "trio group" sowie als Mitarbeiter des Bundestagsabgeordneten Gerhard Schick tätig. Als Bezirksbeirat in der Neckarstadt-West sowie als Mitglied der Verbandsversammlung Metropolregion Rhein-Neckar hat er sich ehrenamtlich in der Umweltpolitik engagiert. lang (Bilder: Grüne)