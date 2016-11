Ein Sport, der Nationen vereint

Eine Windböe bringt die Besucher des Basketballplatzes im Jungbusch in ihren warmen Mänteln zum Frösteln. Daneben springen mehrere Jugendliche voller Energie und heiter in Shorts durch das Feld. Die kalten Pfützen mit Regenwasser halten die Mädchen und Jungs von den Junior Baskets Rhein-Neckar genauso wenig auf wie die zwei großen Männer in blauen Polyestersportanzügen, die in amerikanischem Englisch über die Kälte in Deutschland witzeln. Einer der beiden, etwas schmächtiger als der andere, nimmt den Ball an, schaut sich kurz um und wirft ihn dann einer Spielerin zu. Sie überlegt nicht lange, macht eine Finte nach links und springt dann überraschenderweise von rechts zum Wurf an - und trifft! "Yeah! That's it!", jubelt der schmächtige Cheese Chisholm seiner Kameradin zu.

Sport und Spaß für die ganze Welt

Chisholm, der wegen seines ständigen Lächelns "Cheese" (Käse) genannt wird, ist ein Spieler des US-amerikanischen Basketballvereins "The Original Harlem Globetrotters". Er sagt: "Ich bin seit 2010 im Team und habe schon 70 Länder mit den Harlem Globetrotters besucht. Wir sind in der ganzen Welt unterwegs und spielen für und mit Kindern. Ich bin immer gut gelaunt und lächle oft, weil ich den Jugendlichen gerne zeigen möchte, dass sie alles in ihrem Leben erreichen können, wenn sie nur möchten."

Amerikanische Showgruppe kommt nach Mannheim Die "The Original Harlem Globetrotters" sind eine Show-Basketball-Gruppe aus den USA, die mit Live-Auftritten auf der ganzen Welt touren. Mit witzigen Tricks, Slapstick-Einlagen und spektakulären Körben bieten die Basketballer mit ihren Maskottchen Familienunterhaltung in großen Arenen.

Abe Saperstein, ein jüdischer Einwanderer in die USA, gründete 1926 die Harlem Globetrotters als Basketballteam mit ausschließlich afro-amerikanischen Spielern, die lange Zeit wegen der Rassentrennung vom öffentlichen Leben ausgeschlossen blieben. Bei den amerikanischen Meisterschaften konnte die Mannschaft dann mehrere Titel holen, so auch gegen die Los Angeles Lakers, die damals Minneapolis Lakers hießen. Im Jahr 1950 wurde mit ihrem Spieler Nathaniel "Sweetwater" Clifton erstmals ein Afro-Amerikaner von den New York Knicks in die NBA verpflichtet. 35 Jahre später trat zudem die Olympia-Goldsiegerin Lynette Woodard dem Team bei, womit sie zur ersten Frau wurde, die jemals in einer professionellen Männermannschaft gespielt hat. Historiker vermuten, dass dieses Ereignis den Weg für die professionelle Frauenbasketballliga bereitet hat.

Cheeses Kollege El Gato - "die Katze" - Melendez stammt aus Puerto Rico und schaffte mit dem Vertrag bei den Harlem Globetrotters als Latino den Sprung: "Wir haben uns mit der Zeit über ein Basketball-Team hinaus entwickelt. Wir vereinen Familien und sogar Nationen mit unterhaltsamen Auftritten. Wir repräsentieren die Gleichberechtigung der Rassen und Geschlechter. Bei uns spielen auch Frauen im Team, das ist ganz normal."

Diese offene Art der Globetrotters gefällt auch der 14-jährigen Theresa Spatzier von den Basket-Girls Rhein-Neckar: "Die sind so locker drauf, da fühlt man sich gleich wohl." Doch die Spieler der Globetrotters haben auch ganz andere, ernste Erfahrungen gemacht.

Emotionale Erlebnisse

"Ich habe zwei Töchter, von denen bin ich wegen der Globetrotters-Welttournee etwa sieben bis acht Monate getrennt. Das ist ein großes Opfer, das ich bringen muss, damit ich Kindern auf der Welt eine Freude bereiten kann", erklärt El Gato. "Meine Tochter hat heute Geburtstag, sie wird acht. Normalerweise würden wir gemeinsam auf einer Decke liegend die Sterne beobachten. . ." - plötzlich wird er still, seine Augen füllen sich mit Tränen. Nach einem langen Augenblick fährt er fort: "Jeder hat einen Sinn im Leben. Meines ist, Kinder in Krankenhäusern zu besuchen, die wahrscheinlich nicht mehr lange zu leben haben. Das gibt ihnen Hoffnung."

Auch dem immerfrohen Cheese vergeht manchmal das Lachen: "Wir haben die Sandy Hook Schule in Connecticut besucht, bei der vor vier Jahren ein Amokläufer 28 Menschen ermordete. Als wir in die Stadt einfuhren, hatte ich sofort Gänsehaut. In der Schule haben wir mit den traumatisierten Kindern gespielt. Ihre Eltern sind danach zu uns gekommen und haben sich bedankt, das war sehr emotional."