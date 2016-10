„Ein völlig unkalkuliertes Risiko“

Mit vier Haftstrafen - davon zwei zur Bewährung - endete gestern der Brandstifter-Prozess "Altes Relaishaus". Das Landgericht lastete dem 46-jährigen Gastwirt "besonders hohe kriminelle Energie" an: Elf Jahre hatte die Anklagevertreterin für Peter M. gefordert, die Große Strafkammer verurteilte ihn zu acht Jahren. Der 67-jährige Heinz-Dieter W., willfähriger Handlanger bei dem "heißen Abbruch", muss fünf Jahre ins Gefängnis. Dem reuigen Brandleger Michel D. (21) eröffneten die Richter mit einer zweijährigen Bewährungsstrafe die Chance für einen Neuanfang. In Freiheit bleibt auch die gleichaltrige Helferin Laura H. - sie kam mit 15 Monaten davon.

"Keine Lehre gezogen"

"Wir haben alle noch das eindrückliche Plädoyer der Staatsanwältin im Ohr" - die Vorsitzende Richterin Bettina Krenz ließ zu Beginn der Urteilsverkündung keinen Zweifel daran, dass die Kammer die angeklagten Vorwürfe von dem Prozessverlauf bestätigt sieht. Besonders hart ging sie mit dem Hauseigentümer und Gastwirt Peter M. ins Gericht. Geldgier habe ihn veranlasst, das älteste Anwesen auf der Rheinau abbrennen zu lassen - um so die Versicherungssumme, eine halbe Million Euro, zu kassieren und damit einen Wiederaufbau ohne lästigen Denkmalschutz zu finanzieren. "Es ging Ihnen darum, noch mehr Spielautomaten aufstellen zu können!"

Der Brand vom Oktober 2015 im „Alten Relaishaus“ Das Gasthaus "Altes Relaishaus" wurde 1771 von Josef Kißel (oder Kiesel) als Bauernhof errichtet. Es ist das älteste Haus auf der Rheinau und steht als stadtbildprägendes Kulturdenkmal an der Relaisstraße 56 unter Denkmalschutz. Erst viel später wurde aus dem Hof eine Gaststätte. Den Namen "Altes Relaishaus" übernahm die Schenke von dem ursprünglichen Relaishaus, das Carl Theodor 1750 am heutigen Karlsplatz errichten ließ als Umspann-Station für die Rösser auf dem Weg vom Mannheimer Schloss zur Sommerresidenz Schwetzingen. Der Gasthof "Altes Relaishaus" brannte vor einem Jahr, in der Nacht zum 21. Oktober 2015, lichterloh. Die Feuerwehr war nach dem Brand 14 Stunden lang mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der Verdacht der Brandstiftung lag sofort nach dem Feuer in der Luft. Im Januar und Februar verhaftete die Polizei nach umfangreichen Ermittlungen die drei jetzt verurteilten Männer, sie saßen bis zur Verhandlung in Untersuchungshaft. red

Der 46-Jährige habe bewusst Helfer ohne tragfähige Bindungen um sich geschart und diesen "einen scheinbar familiären Rahmen" geboten. Als erschwerend bewertete die Kammer, dass gegen Peter M. vor zehn Jahren schon einmal Ermittlungen wegen Brandstiftung liefen. "Sie haben aber keine Lehre daraus gezogen", so die Richterin. Das Urteil geht von einer besonders schweren Brandstiftung aus - weil in der Nacht zum 21. Oktober 2015 "die erhebliche Gefahr" bestand, dass im Haus nebenan schlafende Menschen hätten umkommen können. "Sie sind ein völlig unkalkuliertes Risiko eingegangen!" Das Vortäuschen eines Versicherungsfalles nannte die Kammer ebenfalls "besonders schwer". Das Geständnis berücksichtigte das Gericht bei der Gesamtstrafe von acht Jahren hingegen als mildernd.

Abhängig gewesen

Dass der ebenfalls geständige und bislang nicht vorbestrafte Heinz-Dieter W. von seinem vermeintlichen Freund, dem eigentlichen Brandinitiator, völlig abhängig war, habe zugunsten des 67-Jährigen gesprochen. Die Vorsitzende Richterin führte aus, dass der Vorbereiter des Feuers großes Glück hatte, den außer Kontrolle geratenen Flammen zu entkommen. Der junge Brandleger Michel D. sei vor einem Jahr beim Hantieren mit Fackeln und Benzin aufgrund seines Lebenslaufes mit vielen Brüchen "noch nicht ausgereift gewesen" und habe in dem Auftraggeber so etwas wie einen Ersatzvater gesehen, erklärte die Kammervorsitzende. Das Gericht billigte dem von Anfang an geständigen wie reuigen 21-Jährigen zu, sich "erheblich entwickelt" zu haben. "Lernen Sie, sich von negativen Einflüssen abzugrenzen", so die Richterin. Michel D. , der nach Jugendstrafrecht verurteilt wurde, steht drei Jahre unter der Aufsicht eines Bewährungshelfers und hat die Auflage, sich um eine Ausbildung oder zumindest eine Arbeit zu kümmern. Solange er nichts gefunden hat, muss er soziale Stunden ableisten.

Der junge Mann nahm noch im Gerichtssaal das Urteil an. Bei der in stabilen Verhältnissen lebenden Mitwisserin und Fahrerin Laura H. zeigte sich die Richterin überzeugt, dass sie künftig nicht mehr "aus falscher Freundschaft handelt". Die Staatsanwältin hatte ebenfalls dafür plädiert, den beiden 21-Jährigen Angeklagten mit einer Bewährungsstrafe eine Chance zu gewähren.