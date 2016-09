Einbruch in Parkhaus – Trio in Haft

Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Polizei drei Männer im Alter von 33 bis 35 Jahren gefasst, die in der Nacht vom 16. auf den 17. Januar in das Zentralbüro der Parkhausbetriebe, in C 1, eingedrungen sein sollen.

Die Täter hätten dort anwesende Mitarbeiter der Parkhausbetriebe mit einer Waffe bedroht und schließlich gefesselt. Daraufhin hatten sie nach Angaben der Polizei mehrere Schlüssel und Berechtigungskarten für den Zugang der Parkhaubetriebe gestohlen. Damit sollen sie - so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft - noch in derselben Nacht rund 10 000 Euro aus Kassenautomaten aus anderen Parkhäusern entwendet haben. Insgesamt hatten die Beschuldigten nach Erkenntnissen der Polizei einen Schaden in Höhe von insgesamt 20 000 Euro angerichtet.

Dem Haftrichter vorgeführt

Aufgrund der umfangreichen Ermittlungen durch Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft konnten die drei Verdächtigen schon im Juni und Juli festgenommen werden. Mittlerweile wurde das Trio dem Haftrichter vorgeführt und laut Polizei in verschiedene Haftanstalten eingeliefert worden sein. "Die Untersuchungen haben noch viele weitere Wochen angedauert, in denen wir zu absoluter Klarheit in den Tatzusammenhängen kommen mussten", erklärt ein Sprecher der Polizei die späte Mitteilung der Beamten von der Festnahme.

Inzwischen stellte sich heraus, dass der 35-jährige Kopf der Bande für weitere Einbrüche in Parkhäuser in Mannheim infrage kommt. Auch ein Betrugsdelikt in Weinheim soll ihm nach Angaben der Polizei zur Last gelegt werden. has/pol