Zwei Unbekannte haben am Dienstagabend, gegen 20.40 Uhr, versucht, in die Sporthalle des Ludwig-Frank-Gymnasium in der Käfertaler Straße einzubrechen. Die beiden zerstörten nach Polizeiangaben ein Fenster und versuchten dann, in das Gebäude zu kommen. Ein Zeuge verständigte die Polizei, doch bis die Beamten eintrafen, waren die Unbekannten schon in Richtung Friedrich-Ebert-Straße geflohen. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Beide sind 170 bis 180 cm groß, schlank und ungefähr 20 Jahre alt. Es stehe fest, dass einer der Täter männlich sei, dunkle Haare habe und dunkle Kleidung getragen habe. Die andere Person könnte weiblich sein, mit kurzem blonden Haaren und grüner Jacke. Zeugenhinweise unter Telefon 0621/3 30 10. met/pol