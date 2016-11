Einbrüche häufen sich

Seit einigen Tagen berichtet die Polizei vermehrt von Einbrüchen in Mannheim und im Rhein-Neckar-Kreis. In Mannheim waren zuletzt die Stadtteile Feudenheim, Gartenstadt, Schwetzingerstadt, Innenstadt und die Oststadt betroffen. Die Tage werden kürzer, die Nächte länger - es ist die Zeit der Einbrecher. Doch die Dunkelheit ist nur eine von vielen Ursachen. "Es ist wahrscheinlich, dass in der nächsten Zeit die Einbrüche zunehmen werden. Ab Oktober fängt die dunkle Jahreszeit an, und momentan sind Ferien mit leerstehenden Häusern. Das zieht Einbrecher an", sagt Polizeisprecher Markus Winter.

Täter springt aus dem Fenster

Im Schutze der Nacht stieg am Dienstag nach Mitternacht ein Einbrecher in der Gartenstadt in ein Einfamilienhaus im Hainbuchenweg ein. Dabei ertappte die Hausbesitzerin den Mann auf frischer Tat. Sie hatte laut Polizei ein verdächtiges Geräusch gehört und sich zum Flur begeben, wo sie auf einen südländisch aussehenden, etwa 25-jährigen Mann traf. Der Einbrecher soll etwa 1,75 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein.

Die Frau schrie den Unbekannten an, der daraufhin ins Esszimmer flüchtete. Sie schloss dann den Raum ab, um den Einbrecher bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Doch der Täter sprang aus dem Fenster in den Garten und entkam unerkannt in der Dunkelheit.

"Es ist aber ein Trugschluss zu glauben, dass nur nachts eingebrochen wird. Auch am helllichten Tag können Einbrüche geschehen", sagt Polizeisprecher Markus Winter. So zum Beispiel am Montag im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Burgstraße in der Schwetzingerstadt. Tagsüber war laut Polizeibericht ein Unbekannter über den Hinterhof und den Balkon in eine Wohnung eingebrochen. Der Täter gelangte in die Wohnung, indem er die Balkontür einschlug. Gestohlen hat der Einbrecher dabei Bargeld und zwei Mobiltelefone.

Um den Tätern solcher Einbrüche auf die Spur zu kommen, hat die Polizei kürzlich in einer Großkontrolle im Kampf gegen Wohnungseinbrecher 187 Personen und 145 Fahrzeuge überprüft und Diebesgut sichergestellt. Die Polizei verspricht für die Zukunft verbesserten Schutz: Es gibt derzeit ein Intensivprogramm gegen Wohnungseinbrüche und eine eigens eingerichtete Ermittlungsgruppe Einbruch (wir berichteten).

Diese Gruppe aus Spezialisten der Polizei verfolgt das Ziel, kriminelle Diebesbanden dingfest zu machen. "Es gibt nämlich auch Banden, insbesondere aus Südosteuropa und Georgien, die organisiert kriminell sind", sagt der Sprecher der Polizei. Um Einbrecher aller Art festzunehmen, versuche die Ordnungsbehörde zudem, durch verstärkte offene sowie verdeckte Kontrollen Wohnungseinbrüche zu verhindern.

Alkoholisiert im Supermarkt

Eine der effektivsten Methoden der Bekämpfung von Einbrüchen bleibt jedoch die Aufmerksamkeit der Bürger. Durch den Anruf einer aufmerksamen Zeugin haben Beamte der Polizeihundeführerstaffel in der Nacht zum Dienstag in der Schwetzinger Straße in der Oststadt einen stark alkoholisierten Superrmarkt-Einbrecher festgenommen. Der 25-jährige Täter brach laut Polizei über die Eingangstüren gewaltsam in einen Discounter-Markt ein und bediente sich dort. Die Polizei nahm den Mann, der sich hinter einem Süßwarenregal versteckt hatte, mit Hilfe eines Hundes fest.

Dass die Zahl der Einbrüche in Mannheim und Umgebung jetzt insgesamt angestiegen sei, das bestätigte Martin Winter jedoch nicht. Die vermehrten Fälle der letzten Tage und Wochen erklärt der Sprecher mit den Worten: "Das könnte auch Zufall sein."