In Sandhofen ist am Donnerstag zwei Mal eingebrochen worden. In beiden Fällen waren die Geschädigten zu Hause und konnten größeren Schaden abwenden. Am Morgen kurz vor 11 Uhr hatte ein Unbekannter die Tür einer Wohnung in der Karlstraße aufgebrochen. Als er beginnen wollte, die Räume zu durchsuchen, bemerkte er offenbar den Mieter, der sich in der Küche aufhielt. Der Einbrecher flüchtete daraufhin, ohne etwas mitzunehmen.

Gegen 19.45 Uhr machten sich zwei Männer auf einem Grundstück in der Groß-Gerauer-Straße zu schaffen. Beim Aufhebeln der Fenster verursachten sie Lärm, der den Bewohner aufhorchen ließ. Er hielt sich zur Zeit des Einbruchs zu Hause auf, schaute sofort nach dem Rechten und entdeckte die Täter, die sofort flüchteten. Zeugen werden gebeten, sich an das Revier Sandhofen Tel. 0621/77 769-0 zu wenden. pol