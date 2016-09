„Eine der aktivsten Partnerschaften“

"Liaison mit Polen bahnt sich an"- So betitelte der "Mannheimer Morgen" am 15. April 1987 einen Artikel über die mögliche Städtepartnerschaft zwischen Mannheim und der polnischen Stadt Bydgoszcz. Aus der "Liaison" wurde vier Jahre später, 1991, eine Städtepartnerschaft, die seit 25 Jahren besteht.

Das feiern die Mannheimer unter anderem mit der Europameisterschaft im Hufeisenwerfen. Die wäre nämlich ohne die Städtepartnerschaft nie zustande gekommen. Mitglieder des Turnvereins 1977 Waldhof, der die Meisterschaft im Juli ausgerichtet hat, probierten die außergewöhnliche Sportart bei einem Besuch in der polnischen Partnerstadt 2007 aus. Drei Jahre später gab es die Sportart dann im TV - auch wenn die Mannheimer mit deutlich kleineren Hufeisen werfen als die polnischen Sportler. "In einer Gruppe von meist 20 Mitgliedern fahren wir regelmäßig nach Bydgoszcz und spielen dann Freundschaftsspiele gegeneinander", sagt Vera Göbel, Pressesprecherin des Turnvereins. Die Verständigung läuft dabei vor allem über einen Mannheimer, der Polnisch spricht und dolmetscht.

Jugendring als Keimzelle

Bydgoszcz Bydgoszcz liegt im Nordwesten Polens. Mit 383 000 Einwohner ist es die achtgrößte Stadt des Landes. In dem umliegenden Verwaltungsbezirk leben 2,1 Millionen Menschen. Bydgoszcz ist seit 1991 eine Partnerstadt von Mannheim. Rund 1000 Kilometer trennen die Städte. Bydgoszcz wurde bereits im 11. Jahrhundert gegründet, mehrfach zerstört und war im Mittelalter eine der größten Städte Polens. Bydgoszcz entwickelt sich von der Industrie- zur Dienstleistungsmetropole. Dazu tragen auch die Kasimir-der-Große-Universität und mehrere Hochschulen bei. jwd

Die Annäherung der Städte geht auf ein deutsch-polnisches Seminar des Stadtjugendrings Mannheim mit dem polnischen Studentenverband in Bydgosczc im Jahr 1985 zurück. Nach sechs Jahren unterschrieben der damalige Oberbürgermeister Gerhard Widder und sein polnischer Amtskollege den Partnerschaftsvertrag zwischen Mannheim und "Bromberg". So lautet der veraltete deutsche Name von Bydgoszcz (sprich: Büdgosch). Bei der Unterzeichnung des Vertrags stand die Unterstützung von Bydgoszcz auf wirtschaftlicher und politischer Ebene im Fokus der Partnerschaft. Das bot sich aufgrund der Ähnlichkeit der Städte an.

Denn wie Mannheim ist Bydgoszcz eine Industriestadt mit Chemie-, Elektro-, und Mechanikfabriken und profitiert, darin ähneln sich die Städte wieder, von der Lage an zwei Flüssen, Brahe und Weichsel. So arbeitete der Energieversorger MVV fast ein Jahrzehnt mit dem Fernwärmeunternehmen KPEC in Bydgoszcz zusammen. Gerade im Bereich der kulturellen Zusammenarbeit floriert die Partnerschaft trotz den trennenden Kilometern seit Jahren. In dem zweisprachigen Theaterstück "Kill the katz" im Jahr 2010 traten Schauspieler des Nationaltheaters Mannheim und des "Teatr Polski Bydgoszcz" zusammen in beiden Städten auf. Auch die Kantorei der Johanniskirche in Lindenhof veranstaltete bis 2011 jährlich Konzerte mit dem Kammerchor der Musikakademie Bydgozsczc.

"Die Partnerschaft mit Bydgoszcz ist eine der aktivsten Städtepartnerschaften", sagt Isabel Fienhold, stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Internationales, Integration und Protokoll im Mannheimer Rathaus. Die Zusammenarbeit der Stadt mit dem Förderverein Städtepartnerschaften und der deutsch-polnischen Gesellschaft Mannheim-Ludwigshafen ermögliche viele Projekte, sagt Fienhold. Dazu gehört auch der Schüleraustausch zwischen dem Ursulinen-Gymnasium und dem katholischen Gymnasium Bydgoszcz. Seit 2003 können so jedes Jahr 15 Mannheimer Schüler die polnische Stadt kennenlernen.

"Gerade mit den Partnerstädten in den deutschen Nachbarländern ist es wichtig, einen guten Kontakt zu haben, um mit Vorurteilen aufzuräumen", sagt Ludovic Roy, Vorsitzender des Fördervereins Städtepartnerschaften.

Anfang September besuchte Oberbürgermeister Peter Kurz anlässlich des Jubiläums Bydgoszcz. Dort erhielt er eine Auszeichnung für seine Verdienste um die Städtepartnerschaft. Auch Mannheim feiert das Jubiläum mit zahlreichen Veranstaltungen. Am Samstag, 10. September, tritt der Kabarettist Steffen Möller zusammen mit der deutsch-polnischen Band "PO!NTA" beim "Seebühnenzauber" im Luisenpark auf. Möller hat selbst in Polen als Lehrer, Moderator und Schauspieler gearbeitet. Mit einem Augenzwinkern erzählt er, wie viel Deutschland und Polen verbindet - und wie wenig die Länder trennt.