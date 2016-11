„Eine Explosion für den Gaumen“

Weit und breit nur Wald, Nebel und kein Handynetz. Auf den ersten Blick vermutet in Birkenau-Löhrbach wohl niemand ein Sterne-Restaurant. Doch dann erscheint der aufwendig sanierte und in der Dunkelheit romantisch erleuchtete "Lammershof". Ein altes Fachwerkhaus mit moderner Ausstattung, in dem Sterne-Koch Manfred Schwarz (60) am Donnerstagabend 48 Leser dieser Zeitung im "Schwarzberg Gourmet Restaurant" mit einem 7-Gänge-Menü verwöhnt hat.

Hirschrücken mit Rosenkohl

Den Auftakt macht eine Gänselebermousse mit Kaffee, Kirschen und Haselnüssen. Als "gnadenlos gut" beschreibt Werner Schaupp den ersten Gang. "Die Leber mit dem Kaffee war genial." Es folgt eine Gelbflossenmakrele mit Gurke, Mandarine und Ponzu Vinaigrette. Das Ehepaar Helga und Helmut Müller aus Heddesheim ist begeistert: "Sehr gut."

Helmut Müller erklärt, dass sie Schwarz schon von seiner Zeit als Koch im Deidesheimer Hof kennen. "Wir sind natürlich auch wegen ihm gekommen - und wurden nicht enttäuscht." Im Anschluss kredenzt Schwarz eine argentinische Rotkopfgarnele, zusammen mit Mais, Paprika und Petersilie. Nach Jakobsmuscheln und Tafelspitz vom Kalb mit Aioli, Kalbs-Vinaigrette und Frankfurter Kräutern folgt ein erfrischendes Sektcremesorbet.

Der anschließend servierte gebratene Hirschrücken mit Berberitzen Jus, Pfifferlingen, Rosenkohl und Raviolo Bondin Noir findet allerseits Anklang. Für Hans Fülbier aus Ilvesheim ist der Hirsch der Höhepunkt des Menüs. Er und seine Frau Rita sind schon zum sechsten Mal bei der "Morgentour" dabei. "Wir haben heute viele neue Geschmacksrichtungen erlebt. Das ist kein Einheitsbrei, sondern ein echter Gaumenschmaus."

Zum krönenden Abschluss gibt es für die 48 Gourmets eine Milchschnitte aus Cerealien, Äpfeln und Salzkaramelleis.

Dass Schwarz ein Profi ist, beweist er an diesem Abend auch, als er spontan einen Vegetarier und einen Gast mit Glutenunverträglichkeit bewirten muss. Beide bekommen vorzügliche Alternativen. "Wir haben normale Produkte aufgewertet und modern gestaltet", erläutert Schwarz das Menü. "Eine wahnsinnige Geschmacksvielfalt."

Er wolle Menschen dafür begeistern, neue Geschmacksnuancen zu erleben. "Keine Effekthascherei, das Produkt muss stimmen und von bester Qualität sein." Im "Lammershof" gebe es eine klare Trennung von der Gourmetküche und der "Stuben" mit ihrer ursprünglichen Küche. Das Publikum sei bunt gemischt, sagt Schwarz. "Viele kommen extra aus Darmstadt oder Frankfurt."

Lob für den Service

Renate-Christine Bausch und Ehemann Hermann-Heinrich kommen aus dem nahen Bensheim. "Es war eine Explosion für den Gaumen", resümiert Renate-Christine Bausch. "Die Gelbmakrele war ganz besonders, das Wild schmackhaft und sehr zart." Die Weinauswahl haben "exzellent zu den Speisen gepasst". Zudem lobt das Ehepaar den Service: "Sehr fix, freundlich und immer ordentlich."

Der ehemalige stellvertretende MM-Chefredakteur Michael Schröder stimmt dem zu: "Ohne den besten Service nutzt das beste Essen nichts. Hier stimmt einfach alles." Manfred Schwarz koche auf einem hohen Niveau. "Der ,Lammershof' ist eine kulinarische Hochburg im Odenwald, die es wert ist, besucht zu werden."