Die Liebe war zuerst da: Franco Troncone, 1962 aus Napoli, aus Neapel, nach Mannheim gekommen, verguckte sich unsterblich in Traudl, die damals noch Schweikert hieß. Von Juwelen war da noch keine Rede, und wenn, dann ging es allenfalls um den Verlobungsring am Finger der Angebeteten. Der junge Mann aus Italien handelte nämlich zunächst mit Elektroartikeln, bevor er 1966 auf die Idee kam, die Geschmeide, für die seine Heimat berühmt ist, nach Mannheim zu importieren. Ein Platz für den neuen Laden war schnell gefunden, und so schlug in H 2,4 die Geburtsstunde für das Unternehmen, das er zusammen mit seinem Bruder Pietro gründete. Heute, 50 Jahre danach, ist "Juwelier Franco Troncone" im Grunde immer noch vor allem eines - eine Geschichte unter Brüdern.

Unterschiede im Temperament

Der eine: Roberto Troncone, impulsiv sei er, sagt der 40-Jährige, den die Mannheimer nicht nur als Juwelier und Goldschmied, sondern auch als Fasnachtsprinz kennen, von sich selbst: "Ich brauche zur Arbeit die Muse, die mich küsst, für mich reicht es, wenn ein Ding einfach nur schön ist, praktisch muss es nicht sein." Sein Bruder Claudio (49) sei da ganz anders: "Strukturiert, konzentriert, ich bin das gerade Gegenteil." Zusammen sind sie ein Team, auch wenn manchmal die Funken sprühen, man ergänzt sich, und man liebt und respektiert sich.

2011 haben sie von Mama und Papa die Firma gekauft, "ganz offiziell, eine Art Generationenvertrag", die Eltern helfen nur manchmal noch aus im Laden - "dafür sind wir ihnen sehr dankbar", sagt Claudio, "so muss es sein". Das Geschäft haben die beiden Brüder sozusagen von Kindesbeinen an gelernt, "raus aus der Schule, rein in den Laden, so war es immer", erinnert sich Roberto, "da kannst du gar nicht anders, da kriegst du alles mit." Auf die Ausbildung legten sie trotzdem großen Wert: Claudio lernte das Kaufmännische bei der Sparkasse, danach zog es ihn zur Weiterbildung nach Israel in eine Diamantschleiferei und an die Diamantbörse. Roberto ging nach dem Abi nach Neapel in die Lehre, "Goldschmied und Juwelier, eine tolle Zeit".

Während ihre Vorgänger Franco und Pietro ab 1969 mit jeweils eigenen Läden auf der Freßgasse, nur knapp 100 Schritte voneinander entfernt, geschäftlich getrennte Wege gingen, war es für Claudio und Roberto "schon immer klar, dass wir beide zusammen was machen". Bis 1970 hatten Franco und seine Traudl noch zwei Läden, dann gab man H 2,4 auf - Claudio: "Das wurde zuviel, ich war ja noch ein kleines Kind, das war so nicht mehr zu schaffen". Die Geschäfte gingen gut, die Kundschaft fand Gefallen am italienischen Luxus, die Troncones nahmen einen Goldschmied in den Laden, vergrößerten sich 1997 noch mal. Da hatten Claudio und Roberto schon längst Verantwortung übernommen im elterlichen Geschäft. Dort, wie auch zu Hause, sei eigentlich immer Deutsch gesprochen worden, "nur schimpfen tun wir auf Italienisch, das hört sich viel schöner an". Mit dem Essen sei es übrigens genau "andersrum", erzählt Claudio: "Gegessen wird Italienisch".

Und wo wir schon bei Unterschieden und Gemeinsamkeiten sind: Stimmt das, was Roberto über ihn sagt? Strukturiert? Konzentriert? "Er übertreibt wieder! Sagen wir's so: Ich bin von uns beiden der, der manchmal einfach das Chaos ein klein wenig besser beherrscht".