Eine Million Euro für Sanierung

Normalerweise liegt das Herzogenriedbad Ende September still da. Derzeit dröhnen allerdings die Hammerschläge der Bauarbeiter durch das größte Mannheimer Freibad. Und wo noch vor kurzem Rutschenfans für die rasante Kurvenfahrt anstanden, liegen jetzt runtergefallene Schrauben und Muttern. Die Sanierungsarbeiten im Herzogenriedbad sind in vollem Gange, rund eine Million Euro fließen in die Instandhaltung des Bades. Insgesamt steckt die Stadt sogar 1,5 Millionen Euro in die Sanierung ihrer Freibäder.

Die orangefarbenen Plastikröhren der 1989 gebauten Rutsche liegen am Beckenrand des Nichtschwimmerbeckens des Herzogenriedbades. Nur das Gestell steht noch - schließlich wird es noch gebraucht. "Die neue Rutsche wird so aussehen wie die alte, da sie bei den Kindern sehr gut ankam", sagt Katharina Gumbmann, Betriebsleiterin der Mannheimer Schwimmbäder. Die neuen Teile werden im Laufe der nächsten acht Wochen auf das Gestell montiert. "Die Sanierung wäre teurer gewesen als der Austausch", sagt Gumbmann.

Orange wie das Vorgängermodell wird auch die neue Bahn sein. Keine große Umstellung für Fans der Rutsche im Herzogenriedbad also. Farblich passend dazu wird der Wasserpilz im Nichtschwimmerbecken beschichtet und lackiert.

Hallenbäder Mannheim Herschelbad in U 3, 1. Tel.: 0621/ 293-71 16. Geöffnet: montags von 13 bis 21 Uhr, dienstags und mittwochs von 6.15 Uhr bis 21 Uhr, donnerstags und freitags von 8 bis 21 Uhr, samstags von 8 bis 18 Uhr und sonntags von 9 bis 18 Uhr. Gartenhallenbad Neckarau in der Marguerrestraße 11. Tel.: 0621/ 85 64 62. Geöffnet: montags von 12 bis 18 Uhr, dienstags von 10 bis 22 Uhr, mittwochs von 10 bis 18 Uhr, donnerstags von 10 bis 22 Uhr, freitags von 6 bis 8 Uhr und 10 bis 22 Uhr, samstags von 11 bis 22 Uhr und sonntags von 9 bis 20 Uhr. Hallenbad Seckenheim in der Freiburger Straße 16. Tel.: 0621/47 56 66. Geöffnet: freitags von 11 bis 15 Uhr. Hallenbad Vogelstang im Freiberger Ring 8. Tel.: 0621/293-82 83. Geöffnet: dienstags und donnerstags von 8 bis 21 Uhr, freitags von 14 bis 21 Uhr, samstags von 8 bis 17 Uhr und sonntags von 8 bis 12 Uhr. Hallenbad Waldhof-Ost in der Offenbacher Straße 14. Tel.: 0621/75 54 51. Geöffnet: montags 13 bis 17 Uhr, dienstags von 6.15 bis 21 Uhr, mittwochs und donnerstags 13 bis 21 Uhr, freitags 6.15 Uhr bis 21 Uhr, samstags und sonntags von 8 bis 18 Uhr. [mehr...]

Neue Geländer am Sprungturm

"Bloß nicht zu nah an den Beckenrand gehen", warnt Gumbmann. Das Sprungbecken ist leer, dort steht ein Gerüst vom Beckenboden bis zum Zehn-Meter-Brett. Bereits 1964, als das Freibad eröffnete, konnten Mutige von einer der fünf Plattformen ins Wasser springen. Nur gab es damals noch keine Geländer an dem Sprungturm. Diese sind inzwischen vorgeschrieben bei allen Sprungbrettern ab einem Meter Höhe. Die bisherigen Geländer werden mit weiteren Streben verstärkt. Auch der 52 Jahre alte Betonturm wird saniert. Das kostet 213 000 Euro. Für die neue Wasserrutsche und den beschichteten Wasserpilz werden 225 000 Euro fällig.

Doch Springen und Rutschen ist nicht alles: Auch die Wasserqualität muss stimmen. Dafür werden die Rinnen am Beckenrand ausgetauscht. Die Wasserdüsen am Beckenboden, die durch den jährlichen Ausbau für die Reinigung gelitten haben, werden ebenfalls ersetzt. Damit jeder sicher in die Becken kommt, werden die Markierungen an den Stufen nachgezogen. Diese laut Stadt notwendigen Arbeiten haben ihren Preis: 330 000 Euro fallen dafür an. Bereits im Frühjahr wurde eines der beiden Filterhäuser im Herzogenriedbad komplett saniert. Das kostete 243 000 Euro. So ergibt sich die Gesamtsumme für die Arbeiten im Herzogenriedbad von gut einer Million Euro.

"Wir sind sehr dankbar für die letzten Augustwochen und den September. Auch die verlängerten Öffnungszeiten wurden gut angenommen", sagt Gumbmann. Das Herzogenriedbad hatte dieses Jahr wegen des schönen Spätsommers eine Woche länger bis zum 18. September auf. 137 566 Besucher kamen 2016 in das Freibad, rund 40 000 weniger als im Vorjahr. In allen vier Freibädern zusammen waren es in diesem Jahr 262 287 Besucher, deutlich weniger als im vergangenen Jahr mit 343 156 Besuchern. Grund dafür ist nach Angaben Gumbmanns das regnerische Wetter im Juni und Juli.

Renovierungen stehen unterdessen auch in den anderen Freibädern an. Im Parkschwimmbad Rheinau und im Freibad Sandhofen werden im Winter die Becken unter den Duschen am Schwimmbeckenrand ausgetauscht. 301 000 Euro kostet das für beide Bäder zusammen. Dazu kommt die Wartung und Sanierung der Beregnungsanlagen für die Liegewiesen. In Sandhofen kostet das 115 000 Euro, in Rheinau 75 000 Euro. Allein im Carl-Benz-Bad stehen in diesem Jahr nur die üblichen Renovierungen an.