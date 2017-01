Eine prima Eröffnungsbilanz

Alle Bilder anzeigen Der neue Prinz Christopher Corr mit EU-Kommissar Günther Oettinger, rechts von oben Ausschnitt aus der Michael-Jackson-Show, das scheidende Prinzenpaar Sabine I. und Joti I. sowie Eröffnungswalzer von Christopher mit Stadtprinzessin Kim I. © Pross

Er wirkt zaudernd, vorsichtig - aber nur im allerersten Moment, ganz oben bei den allerersten Schritten. Aber je strahlender er lächelt, je mehr er diese breite Showtreppe auf die Bühne herabschreitet, je mehr brandet Jubel im Saal auf, umso lauter schwillt dieser Jubel dann an und schlägt im Lauf des Abends in Begeisterung um. Der neue Stadtprinz Christopher I. von Soll und Haben hat beim "Weißen Ball" im traumhaft gestalteten Mozartsaal das Publikum auf Anhieb überzeugt.

"Egal ob aktiv oder passiv, die Bilanz wird zeigen, wie die närrischen Aktien steigen", so der Betriebswirt und Consultant der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC in seinem Motto: "Denn ist das Humor-Kapital gut angelegt, werden Herz und Hirn und Zwerchfell bewegt", meint er nach der Inthronisation durch Feuerio-Präsident Bodo Tschierschke.

Neuartiges Kostüm

Zuvor redet der 26-jährige Christopher Corr lange, völlig frei und ohne Spickzettel, dennoch souverän-eloquent, dazu gleich humorvoll. Seine sympathisch-natürliche Ausstrahlung kommt ebenso gut an wie sein für einen Mannheimer Prinzen neuartiges Kostüm, das einem Uniformrock der Kaiserzeit entspricht - dunkelblau-schwarz mit gold besticktem Kragen und roter Schärpe. Weder vergisst er den Dank an Vater Manfred Corr (1982 Prinz) und Schwiegervater Gerd Flanjak (2005 Prinz) noch den an die Ex-Prinzen Steffen Baumann und Oliver Althausen, die ihn "entdeckt" haben, sowie an PwC als seinen Arbeitgeber.

"Der Feuerio ist ein kluger Verein", lobt Kulturbürgermeister Michael Grötsch. "Er macht es wie die Stadt - er beauftragt eine Unternehmensberatung", sagt Grötsch unter Anspielung auf Corrs Arbeitgeber PwC. Und wie die Stadt habe der Feuerio sich auch der Toleranz verschrieben, schließlich sei der neue Prinz in Ludwigshafen geboren. . . .

Amüsante Seitenhiebe

Ganz wie man ihn kennt gratuliert Günther Oettinger. Schon als Ministerpräsident kam er gerne auf den "Weißen Ball". Auf Vermittlung des CDU-Kreisvorsitzenden Nikolas Löbel ist er nun mit Sohn Alexander wieder da - zum fünften Mal.

Oettinger mischt große Komplimente für den Feuerio als "herausragenden Bestandteil des kulturellen Lebens der Stadt", für den deutschlandweit einmaligen "Weißen Ball", die Jugendarbeit und das soziale Engagement beim Blumepeterfest mit amüsanten und unkonventionellen Sticheleien. Da dürfen Seitenhiebe auf den Leibesumfang "gewichtiger Prinzen", die bislang in seiner Anwesenheit inthronisiert wurden, ebenso wenig fehlen wie auf das Landtagswahl-Ergebnis der AfD, von Oettinger "A-Partei" genannt, im Mannheimer Norden. Mit der Kür von Christopher I. habe der Feuerio jedenfalls bewiesen, "dass er besser wählt als der Rest der Stadt!"

Dann erbringt der Feuerio einen Beweis für diese eben noch von Oettinger gelobte Jugendarbeit - der optisch-opulente, dazu choreographisch grandiose Schautanz zur Musikgeschichte. Mit ihm ist die Gemischte Garde des Vereins amtierender deutscher Vizemeister. Das ist genau die richtige Einstimmung auf den Ehrenwalzer von Christopher I., der zunächst mit Stadtprinzessin Kim I. von der "Fröhlich Pfalz" seine Runden auf dem Parkett dreht, dann mit seiner Ehefrau Caroline.

Dann kann er so richtig Fahrt aufnehmen, der Abend, den der neue Prinz völlig mit Recht den Mannheimer "Ball der Herzen" nennt. Zur Musik der Bajazzo-Band, die seit elf Jahren schon hier spielt, wird die Tanzfläche nie leer. Es ist ein sehr stilvoller, aber nie steifer, ein festlicher, aber nie unmäßig übertriebener Abend, mit durchweg äußerst schick gekleidetem Publikum quer durch alle Generationen.

Tanz bis in der Früh

Sicher - nicht jeder mag Michael Jackson. Aber die "Michael Jackson Tribute Show" um Mitternacht ist eine gute Show, vom Mannheimer Bandleader Andy Keller entwickelt und produziert, enorm rasant-rockig, zahlreiche Gäste mitreißend, mit aufwendigen Kostümwechseln, Videosequenzen, all den Hits von Michael Jackson sowie den "Jackson 5" und dem unverwechselbaren Tanzstil des King of Pop. Und als Tatjana Kandlen aus dem Publikum auf die Bühne geholt wird, beherrscht sie den auch bestens.

Wer musikalisch auf Vielfalt steht, ist im Foyer bei "Amokoma" bestens aufgehoben. Als im Saal längst abgebaut wird, spielt die Band immer noch, weil nach dem offiziellen Ende um 3 Uhr in der Früh noch über 150 Gäste weiterfeiern wollen. Erst gegen 5.30 Uhr wird es still und leer, endet ein klasse glanzvoller Abend.