„Eine Reihe an Vorhaben angestoßen“

Peter Kurz mit Amtskollege Zhang Xinqi in Qingdao. © Linse

Oberbürgermeister Peter Kurz reist derzeit mit einer Delegation durch China, um gegenseitige Investitionen anzubahnen (wir berichteten). "Wir haben eine ganze Reihe von Vorhaben angestoßen", sagte er gestern in Peking nach Gesprächen mit dem Vizebürgermeister der 20-Millionen-Metropole. Es sei praktisch sicher, dass eine Reihe der Projekte zu konkreten Abschlüssen führen, die dann auch Arbeitsplätze in der Region Mannheim schaffen. "Schon für eine einzige Ansiedlung hätte die Reise sich gelohnt", sagt Kurz.

Nach Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrags mit Qingdao verbringen die Mannheimer zwei Tage in Peking. Gespräche über konkrete Investitionen stehen im Vordergrund. Kurz hat sich auch mit Vertretern von Investmentfonds getroffen, die in junge Firmenneugründungen in der Region Mannheim investieren könnten.

Gute Position

China-Reise Die Delegation besuchte vor Peking zunächst Qingdao. Dort wurde ein Städtepartnerschaftsvertrag unterzeichnet.

unterzeichnet. Mit der Reise will Oberbürgermeister Peter Kurz den Wirtschaftsstandort Mannheim in China bekannter machen. Ziel sei es, die Stadt zur Nummer eins der China-Zentren in Baden-Württemberg zu machen.

Er sieht sich hier in einer besonders guten Position, weil Mannheim gerade über viele technikgetriebene Kleinunternehmen verfügt. China interessiert sich derzeit vor allem für Automatisierung, Robotik und andere Spitzentechnik.

Kurz sieht seine Rolle umgekehrt auch darin, Türen für eigene Unternehmen zu öffnen, die auf den chinesischen Markt drängen. "Die politische Begleitung kann hier unerwartet hilfreich sein", sagt der SPD-Politiker. Ohne Signale von Regierungsebene, dass ihre Aktivitäten die Rückendeckung von "oben" haben, fehlt den Firmen in China die nötige Legitimation.

Die Reise hat bereits eine Reihe von konkreten Abschlüssen gebracht. Die städtische Fördergesellschaft für Neugründungen, die Mannheimer Gründungszentren GmbH (mg:gmbh), hat in Qingdao die Bildung einer gemeinsamen Fördergesellschaft für Technik-Neugründungen beschlossen - einen sogenannten Accelerator ("Beschleuniger"). Es handelt sich um Unternehmen, die nicht nur in Kleinunternehmen investieren, sondern auch mit Rat und Tat ihre Entwicklung beschleunigen. Jetzt werden die Firmenbetreuer aus Mannheim auch im Deutsch-Chinesischen Ökopark Qingdao tätig - und umgekehrt.

Kontakte vertiefen

Im Sino-German Ecopark ist auch Primove besonders aktiv, die Elektromobilitätsabteilung von Bombardier. Dem Unternehmen ist es gelungen, eine Absichtserklärung für den Bau von kabellosen Ladestationen für Elektrobusse herauszuholen. Die Busse können an jeder Haltestelle automatisch nachladen, während die Fahrgäste ein- und aussteigen. "China hat wegen der Probleme mit Luftverschmutzung erhebliches Interesse an unserer Technik", sagt Christian Koebel, Leiter des Produktmanagements von Primove und Mitglied der Delegation, die Kurz begleitet. Der weitere Aufstieg der Wirtschaftsnation werde Mannheim gleichsam mitziehen, so lautet die Meinung in der Delegation.

Die Stadt hat in der mg:gmbh eine neue China-Abteilung gegründet. Die erste Vollzeit-Mitarbeiterin ist Chen Xiaofei, eine Deutsch-Chinesin, die sich nun auch um die Organisation der Reise vor Ort kümmert - und der es zukommt, die angebahnten Kontakte zu vertiefen.

Weitere Abschlüsse erwartet

Chancen gibt es offenbar immer noch reichlich, auch wenn das Gesamtwachstum in dem Schwellenland niedriger liegt als vor einigen Jahren. Doch wer sich Mühe gebe, könne immer noch Einiges herausholen, sagt Christian Sommer, Chef der Mannheimer Existenzgründergesellschaft mg:gmbh. "Unser Programm ist extrem dicht mit Terminen vollgepackt", sagt er. Es würde ihn wundern, wenn es nicht noch eine ganze Reihe weiterer Abschlüsse am Ende der Reise gebe.

Die Delegation kehrt morgen nach einem weiteren Tag in Peking nach Mannheim zurück.