Eine Riesenaufgabe

Peter W. Ragge © Berno Nix

Augsburg, Karlsruhe, Stuttgart, Würzburg, Frankfurt - überall stehen Theatersanierungen an oder sie laufen bereits. Und teils gab es sehr üble Überraschungen, was die Kosten- und Zeitpläne betraf. Daher ist es sicher der richtige Weg, zunächst einmal Experten so genau, wie das bei alten Bauten geht, planen und kalkulieren zu lassen, ehe man loslegt. Überraschungen wird es noch genug geben. Die zuletzt oft genannten 80 Millionen Euro als Kostenrahmen waren ohnehin stets nur eine sehr, sehr grobe Schätzung - nach oben offen.

Dabei geht es keineswegs um Luxussanierung, sondern allein um einen sicheren Betrieb. Schließlich ist viel in diesem Haus - Kabel, Leitungen und noch viel mehr hinter den Kulissen - auf dem Stand von 1957 und ganz enorm marode. An einer Generalsanierung, die diesen Namen verdient, kommt die Stadt daher nicht vorbei - das sind wir der Geschichte des Hauses, seiner überregionalen Bedeutung wie dem Publikum und auch den Mitarbeitern schuldig.