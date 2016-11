Eine Runde weiter in der Castingshow

Die 16-jährige Florentina Krasniqi schafft mit ihrer Interpretation von "This Is What You Came For" von der amerikanischen Sängerin Rihanna den Sprung in die zweite Runde der TV-Castingshow "The Voice of Germany". Mit einem emotionalen, mitreißenden Auftritt konnte die Schülerin der Integrierten Gesamtschule Mannheim-Herzogenried in letzter Sekunde die beiden Juroren der "Fantastischen Vier", Michi Beck und Smudo, von ihrem Talent überzeugen. Das Erfolgserlebnis rührte den Vater der 16-Jährigen zu Tränen, und das Publikum war ebenfalls begeistert der jungen Mannheimerin.

Als Nächstes wird sich Florentina Krasniqi einen Gesangs-Wettkampf mit einem weiteren Teilnehmer der Casting-Show liefern müssen, bei dem ihre Leistung dann die des Rivalen toppen muss. Welches Lied sie dann singt, das muss die Schülerin noch entscheiden.

Auch wenn die erste Runde der Castingshow nun geschafft ist, wird sich die Mannheimerin noch gegen weitere begabte Mitstreiter auf ihrem Weg bei "The Voice of Germany" beweisen müssen. Dabei gilt es, nicht nur die kritische Jury zu überzeugen, sondern auch das Publikum. hhk