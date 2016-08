Eine weitere Panne

Peter W. Ragge © Berno Nix

In der unendlichen Geschichte um Pleiten, Pech und Pannen rund um das bei den Mannheimern so unbeliebte Stadthaus N 1 wurde jetzt ein weiteres Kapitel aufgeschlagen: die überraschende Schließung des Turmcafés. Damit trifft es ausgerechnet eine der ganz wenigen Einrichtungen in dem Haus, die funktioniert haben und populär sind.

Sicher - die Vorschriften haben sich seit 1989, als die Baugenehmigung erteilt wurde, deutlich verschärft. Aber schon vorher wirkte der Fluchtweg über das Dach sehr, sehr gewagt. Doch als das Stadthaus gebaut wurde, war es halt politischer Wille, das moderne architektonische Konzept für N 1 auf alle Fälle umzusetzen, auch wenn es sich sehr schnell als unpraktikabel erwies und längst gescheitert ist.

Nicht erst seit dem Brand 2014 gab es ja Bedenken, dass sich in dem offenen Haus blitzschnell Rauch ausbreiten kann. Spätestens nachdem ein Gutachter das nun schriftlich darlegte, musste die Stadt handeln - alles andere wäre völlig verantwortungslos gewesen. Insofern ist die Schließung schade, aber richtig.

Sie sollte nur nicht auf Dauer sein. Hier sind nun die Eigentümer gefragt, dass der ungenutzte Turm nicht zum Symbol eines Hauses wird, in dem der Leerstand Alltag ist. Nachdem den bisherigen Eignern, wie man dem Gebäude ansieht, schon lange viel egal ist, kann man nur auf Diringer & Scheidel hoffen. Aber auch den darf die Stadt nicht alleine lassen und muss klären, was sie in N 1 langfristig will.