Einer, der die Nebenrolle liebt

Der Präsident des Mannheimer Landgerichts packt seine Sachen: Günter Zöbeley verlässt am Dienstag mit 68 Jahren das Landgericht. © Tröster

"Von 100 auf Null - so radikal hätte es vielleicht nicht sein müssen", Euphorie will bei Günter Zöbeley in diesen Tagen nicht aufkommen. Der Präsident des Mannheimer Landgerichts hätte sich lieber schleichend verabschiedet, aber nun kommt der Ruhestand eben doch irgendwie ganz plötzlich, von heute auf morgen und dann auch noch für immer. Am Dienstag wird der 68-Jährige mit Sack und Pack sein Büro verlassen. 2001 war er dort eingezogen, hatte es über die Jahre zu seinem Reich gestaltet.

Zwitschern im Dienstzimmer

Karikaturen, Justizliteratur, Bilder, Erinnerungen, Geschenke - vieles hat sich in Zöbeleys Dienstzeit im dritten Stock angesammelt. "Ich werde einiges entsorgen müssen, so viel Platz habe ich zu Hause nicht", kündigt Zöbeley an. Das Autogramm von Fritz Walter, das - mittlerweile stark verblasst - im Bücherregal lehnt, gehört zu den auserwählten Heiligtümern, die mit Zöbeley das Landgericht verlassen dürfen. "Er ist ohne Zweifel der Größte", gerät der scheidende Präsident ins Schwärmen: "Der Held meiner Kindheitstage." Journalisten kennen auch die Wanduhr über der Zimmertür gut, beim Jahrespressegespräch zwitscherte sie immer - denn jeweils zur vollen Stunde trällert ein anderer gefiederter Freund sein Liedchen. "Die Uhr hat mir mal eine Freundin geschenkt, weil ich Vögel mag", erzählt der 68-Jährige und wünscht sich, dass ihm das fröhliche Piepen erhalten bleibt.

Günter Zöbeley Günter Zöbeley wurde 1949 in Schwetzingen geboren. Er studierte Jura in Heidelberg und Schwetzingen, begann 1977 an der Wirtschaftsstaatsanwaltschaft. Als Richter war er dann in Schwetzingen und Mannheim tätig. Von 1980 bis 1983 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Bundesverfassungsgericht. Es folgten Stationen am Oberlandesgericht Karlsruhe sowie am Landgericht Heidelberg. 2001 wurde er Präsident des Mannheimer Landgerichts. Zöbeley ist seit 40 Jahren verheiratet und hat zwei Töchter. abo

Zöbeley selbst gehört eher zu der ruhigen Gattung. Zurückhaltend und um wenig Aufsehen bemüht, übernahm er länger als 15 Jahre in einer Spitzenposition am liebsten die Nebenrolle. Auch die Aufgabe des Repräsentierens habe er am Anfang als "lästige Pflicht" empfunden, gesteht er im "MM"-Gespräch, "aber ich habe schnell Gefallen an der Mannheimer Gesellschaft gefunden. Ich mag die Stadt sehr." So viele Jahre an einem der größten Gerichte des Landes, man müsste meinen, Zöbeley könnte stundenlang über Justizskandale referieren. "Nein", winkt er schnell ab, "es gab nicht viel, was mich nachhaltig berührt hat".

Also helfen wir nach . . . erinnern an das Verfahren gegen Wettermoderator Jörg Kachelmann, der sich im Jahr 2010 am Landgericht wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung verantworten musste und freigesprochen wurde. "Der Fall an sich war normales Geschäft", findet Zöbeley, "was ihn besonders gemacht hat, war die große Aufmerksamkeit, weil der Angeklagte prominent war. Dazu kamen die Medienkämpfe und das Verteidigerverhalten - viel Zündstoff, der das Verfahren unheimlich aufgebläht hat." Hat man aus dem Fall Konsequenzen gezogen am Landgericht? Vorgehensweisen geändert? "Nein", sagt Zöbeley, "dazu gab es keine Veranlassung". Hauptsächlich kümmerte sich Zöbeley als Präsident um Verwaltungsaufgaben, zu 20 Prozent war er als Zivilrichter tätig. Ein Thema, das ihn über die Jahre immer begleitete, war die Arbeitsbelastung. "Die Personalknappheit auf allen Ebenen belastete mich oft", sagt Zöbeley. Unter ihm wurde eine zweite Patentkammer (2005) und eine vierte Wirtschaftsstrafkammer (2008) gründet - streckenweise kamen Hilfsstrafkammern zum Einsatz. "Aber Tiefschläge gab es in meiner Karriere keine", zieht Zöbeley Bilanz.

Nilpferde zum Abschied

Aushelfen - diese Vokabel wird ihn wohl auch in Zukunft begleitet, ahnt er. Denn der 68-Jährige ist als Betreuer gefragt. Zwei und fünf Jahre sind die Enkelinnen, die am liebsten mit dem Opa am Herd stehen und Soße kochen. Dabei wird der 68-Jährige allerdings eine Leidenschaft ablegen müssen, die er als Landgerichtspräsident über Jahre täglich ausleben konnte. "Meine Vorliebe für Krawatten habe ich meinen Töchtern zu verdanken", erzählt er. Weil er zunächst keinen Gefallen an den lästigen Bindern fand, schenkten sie ihm welche mit Tiermustern, weckten damit seine Sammelleidenschaft. "Um die 50" werden es sein, schätzt Zöbeley, ziert sich gern mit Löwe, Tukan und Eisvogel. Heute trägt er übrigens Nilpferd - kein Wunder, plant er doch abzutauchen.