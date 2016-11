„Einfach wunderschön“

Im Prinzip ist es Zufall, dass Eckard Haucke derjenige war, der die ersten beiden Stadtpark-Jahreskarten für 2017 in der Hand hielt. Der 64-jährige Schriesheimer wusste zwar, dass gestern Verkaufsstart war - aber nicht, dass es erst pünktlich um 14.30 Uhr losging. So wartete er schon eine Weile an der Kasse und war damit der Erste. Parkchef Joachim Költzsch und Bürgermeisterin Felicitas Kubala (Grüne) überreichten ihm dafür einen Parkführer, eine Luisenpark-Tasse und einen Strauß mit weißen und roten Rosen.

Große Konkurrenz hatte Haucke beim Wettbewerb um die ersten Tickets nicht. Kurz vor 14.30 Uhr kam eine Frau, die ebenfalls eine Karte kaufte und auch ein Geschenk bekam. Der Schriesheimer freute sich unterdessen am meisten über den Strauß. Den bekomme seine Lebensgefährtin, für die auch die zweite Jahreskarte sei, sagte er. Die wisse gar nicht, dass er Tickets holen gegangen sei. Im vergangenen Jahr hatten beiden keine Jahreskarten, waren aber so oft im Luisenpark, dass klar war: Dieses Mal müssen es welche sein.

Ticket gewährt Vergünstigungen

Preise und Verkaufsstellen Die Jahreskarten 2017, die für Luisen- und Herzogenriedpark gelten, gibt es an allen Kassen der Parks sowie unter anderem an der ADAC-Geschäftsstelle am Friedensplatz, im Morgen-Forum in P 3 und in allen Mannheimer Sparkassen-Filialen. Die Tickets sind ab sofort gültig. Während der Vorverkaufszeit (bis 5. Februar) kosten die Jahreskarten 34 Euro für Erwachsene, 26,50 Euro für Begünstigte und 14 Euro für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren. Danach gilt der reguläre Preis - nämlich 41, 31 und 17 Euro.

Den Park ins Herz geschlossen hat der Betriebsprüfer in Altersteilzeit, der Anfang der 1980er Jahre aus Berlin in die Region kam, ohnehin schon lange. Früher, da habe er bei der Krankenkasse AOK in der Renzstraße ganz in der Nähe gearbeitet, erzählt er. "In der Mittagspause bin ich oft in den Park gegangen."

Was er dort am liebsten mag? "Eigentlich alles", sagt Haucke. "Die zu jeder Zeit anders bepflanzten Anlagen, den schönen Baumbestand, die Gondoletta, die Restaurants - einfach wunderschön." Parkchef Költzsch freute sich, dass der erste Kartenkäufer so ein guter Werber für die Grünfläche ist. "Ich wünsche Ihnen ein schönes Parkjahr."

Knapp 40 000 Jahreskarten werden laut Költzsch jährlich verkauft, die Ticketinhaber bilden rund 40 Prozent der Besucher. Mit den Karten gibt es Vergünstigungen bei Veranstaltungen wie den "Winterlichtern" im Januar, bei den Handwerker- und Bauernmärkten oder beim "Picknick im Park".

Bei der feierlichen Übergabe gab Költzsch noch eine Neuerung bekannt. Den "Winterspielplatz", das überdachte Angebot im Pflanzenschauhaus, wird es künftig ganzjährig geben. Zuletzt war es auf die Monate Dezember bis Februar beschränkt. Nun wolle man den Park für Familien noch attraktiver machen, so Költzsch. Der Spielplatz werde Mitte Dezember öffnen.