Einmal um die Welt schlemmen

Ben Jasso (links) bereitet indonesische Hühnchenspieße am Grill zu. Anna Weber und Nicholas Gäng lassen sich Empanadas aus Argentinien schmecken.

Balinesisches Hühnchen aus Indonesien, Empanadas aus Argentinien, Lammcurry aus Jamaika, Fritto Misto aus Italien, Kokos Roti aus Sri Lanka - und das alles an zwei Tagen: Am Wochenende haben traditionelle und exotische Köstlichkeiten die Genießer scharenweise auf das Verlagsgelände des "Mannheimer Morgen" gelockt. Dort gab es anlässlich des 70. Geburtstags des "MM" das erste Mannheimer Street-Food-Festival. Mehrere tausend Besucher haben sich dabei bei sonnigem Wetter um die Welt geschlemmt.

Kurz nach der Eröffnung aßen Philipp Krauß, Lovis Kuske, Dominic Krüll und Jasper Braun am argentinischen Stand "Locura". "Wir sind direkt von der Nachtschicht hergekommen", erzählt Krauß und nimmt einen Happen des Empanadas mit feuriger Soße. "Das ist unser Amuse Geule." Denn die Arbeitskollegen wollen, wenn möglich, bei jedem der rund 30 Trucks etwas probieren - und teilen sich daher die Portionen.

Milinda Sievers nimmt Leckermäulchen mit in seine Heimat Sri Lanka. Dort können sie Köstlichkeiten nach Rezepten von seiner Großmutter probieren. "Wir haben unter anderem Reis und Curry mit Linsen, Hähnchen-Curry und Kokos-Roti, einem Brot aus Kokos."

Am Stand von Ted Leka bleibt man kulinarisch in Asien. Gemeinsam mit seinem Angestellten Ben Jasso verwöhnt er die Gäste mit zarten Hähnchenspießen samt cremiger Erdnuss-Sauce sowie Bami Goreng und Nasi Goreng. "Das ist traditionelle indonesische Küche", sagt Jasso, während er die Spieße am Grill wendet.

Köstlicher Pastrami-Burger

Tanja Biedermann nimmt einen Löffel ihres Linsencurrys mit Mango. "Schmeckt gut", lautet das Urteil der 15-Jährigen. Ihre große Schwester Nina möchte am Sonntag mit Freunden wiederkommen. "Morgen esse ich einen Burger." Baldwin Rodney serviert an seinem Stand typisch jamaikanisches Streetfood wie Jerk Chicken oder das traditionelle Gericht Ackee and Saltfish mit Erbsen und Reis. "Unser Bestseller ist das Lammcurry", verrät er.

Mit ihrem Beagle Gemma besuchen Angela Todisco und Thomas Marinella das Festival. "Wir haben unter anderem den Pastrami-Burger von der BBQ Station gegessen", sagt sie. "Richtig lecker", schwärmt Marinella. "Wenn es den täglich gebe, wären wir jeden Tag hier." Einer der Renner des Wochenendes ist der Bacon Boom Burger: Dabei handelt es sich um eine preisgekrönte Spezialität, erzählt der Leverkusener Uwe Feller. Das Patty ist in gesmokten Bacon eingewickelt, was dem Produkt zweimal die Auszeichnung "Burger Clash Champion" eingebracht hat. Zu seinem Stand gehört auch Mr. Froopy, wo Frozen Joghurt feilgeboten wird. Auch hier spielt Bacon eine Rolle: In karamellisierter Form harmoniert er wunderbar zu Joghurt, verspricht Jasmin Lureiro.

Am Truck des Veggie Mobils hat sich eine lange Schlange gebildet. Der Veganer Leonard Wörsching hat einen Champion Burger und Süßkartoffel-Pommes gekauft. Der Hunger treibt die Studentinnen Hyunmin Lee, Joy Lee und Ece Halcolu am Samstagabend auf das Verlagsgelände. Die jungen Frauen hoffen, viel neues auszuprobieren. "Darum geht es ja bei Street-Food", sagt Halcolu.

Wer in Richtung Verlagstürme läuft, findet weitere Leckereien. Bei den Foodpiraten bereiten Michael Peitzmeier und Carsten Netzer warme Panini mit geschmolzenem Cheddar, Rucola und Roastbeef zu. Einen Steinwurf entfernt gibt es einen äußerst exotischen Nachtisch: frittiertes Eis. Dank Cornflakespanade bleibt die Kugel innen kalt und wird außen heiß. Sabrina Fäßler gönnt sich die Leckerei. Das Street-Food-Festival ist bei der Ludwigshafenerin gut angekommen, die den lauen Herbstabend genießt. Einige Köstlichkeiten nimmt sie mit. "Für zuhause", erzählt sie, "Babysitter brauchen auch was zu essen."

Auch am Sonntag nutzen zahlreiche Besucher das schöne Wetter, um im Freien zu schlemmen. "Ich finde die Atmosphäre sehr gut", sagt Maria Schmitt-Schweitzer. Luisa Zeltner, Mitarbeiterin des Veranstalters Riekenbrauk Robel Schmidt Gbr, ist mit dem Festival auf dem Gelände des "MM" sehr zufrieden: "Es ist ein schönes Ergebnis."