Einsatz für dauerhaften Frieden und Demokratie

Wie unterschiedlich man den Volkstrauertag begehen kann, war gestern auf dem Hauptfriedhof zu erleben. Einerseits fand dort vormittags eine entmilitarisierte Gedenkfeier an weltweit gewaltsam zu Tode gekommene Menschen statt. Eingeladen hatte ein Arbeitskreis, zu dem unter anderem der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Nordbaden und die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten gehören.

Andererseits gab es nachmittags auf dem Friedhof die herkömmlich-traditionelle Volkstrauerfeier des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Und doch verbindet ein bestimmter Sinnspruch beide Gedenkfeiern innerlich: "Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus!" Dass die Bürger für einen dauerhaften Frieden unter demokratischen Werten arbeiten müssen, darüber waren sich die Redner der beiden Veranstaltungen einig.

Gegen das Vergessen

"Jedes Jahr erneut werden beim Schweigeweg Opfer von Faschismus und Kriegen in Einzelschicksalen dargestellt, um sie aus der Anonymität treten zu lassen", war im Programmblatt der entmilitarisierten Volkstrauerfeier zu lesen. "Eine Versöhnung über den Gräbern", stand auf dem zweiten Programmblatt. Zu den Rednern dieser alljährlich seit 1990 stattfindenden Gedenkfeier gehörten Miriam Walkowiak (DGB Nordbaden), Stadtrat Ralf Eisenhauer von der SPD-Fraktion, Stadtarchiv-Direktor Ulrich Nieß, Peter Koppenhöfer vom Verein KZ-Gedenkstätte Sandhofen und Sprecher Fritz Reidenbach von der örtlichen Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes.

Dass auf den Friedhöfen aller Mannheimer Stadtteile weiterhin der Volkstrauertag gewürdigt wird, dafür setzt sich unermüdlich Geschäftsführer Günter Schramm des lokalen Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge ein. Während der nachmittäglichen Gedenkstunde stach insbesondere die Rede von Maximilian von Wysiecki hervor. In der Trauerhalle erzählte der Gymnasiast von seinem Ausflug nach Niederbronn-Les-Bains im Elsass.

"Erschütternder Eindruck"

Im vergangenen April besichtigte der 15-Jährige dort die deutsche Kriegsgräberstätte, wo mehr als 15 400 Gefallene beerdigt liegen. "Die Masse an Kriegsgräbern machte einen erschütternden Eindruck auf mich", schilderte Maximilian von Wysiecki, der das Geschwister-Scholl-Gymnasium besucht und aus dem Feldpostbrief eines Soldaten zitierte, der in seinen einst verfassten Zeilen das Alltagsleben während eines Weltkriegs beschrieb. Dazwischen stimmte ein Bläsersextett des Geschwister-Scholl-Gymnasiums einige andächtige Stücke wie "Näher, mein Gott, zu dir" an.

Ferner sang der Werkschor der MVV-Verkehr ein "Vater unser" und "Die Rose". Außerdem richtete Präsident Christoph Reifferscheid vom Bildungszentrum der Bundeswehr sein Wort an die Besucher. Wer Gewalt und Krieg ausgesetzt sei, bleibe auf Dauer menschlich nicht derselbe. "Der wandelt sich, der wird ein anderer", warnte Reifferscheid, der nicht unkritisch die deutsche Beteiligung an Konflikten wie im Kosovo oder in Afghanistan erwähnte. Außerdem nahmen am Volkstrauertag noch als Redner die beiden Stadträte Claudius Kranz und Nikolas Löbel sowie Referent Joschi Rose vom Zentralrat deutscher Sinti und Roma aus Heidelberg teil.