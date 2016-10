Einsparen oder ausbauen?

Alle Bilder anzeigen Erst 2011 nach langer Sanierung wieder eingeweiht: das Rathaus Wallstadt, hier bei dem damaligen großen Fest. © Prosswitz

Die Zukunft der Bürgerdienste wird zum Streitpunkt zwischen den Parteien. Während die CDU ein eigenes Konzept vorlegte und dazu eine Plakatkampagne plant, bezeichnete die SPD das als Wahlkampf. Aber auch Grüne und Mannheimer Liste (ML) plädierten klar gegen die Schließung von Vorortrathäusern.

Wie gestern im "MM" berichtet, lag im Lenkungsausschuss der "Strategischen Haushaltskonsolidierung Mannheim (SHM²)" die Idee auf dem Tisch, künftig neben der Zentrale der Bürgerdienste in K 7 nur noch zwei weitere Außenstellen - auf dem Waldhof und auf dem Lindenhof - zu unterhalten. Das hätte das Aus für die Vorortrathäuser bedeutet - aber kurzfristig Personal- und Sachkosten-Einsparungen von rund 1,5 Millionen sowie die Möglichkeit, einzelne Gebäude zu verkaufen. Nach "MM"-Informationen bezeichnete das Kämmereiamt den Vorschlag noch kürzlich als "Schlüsselprojekt" für Einsparungen.

Vom Tisch - oder nicht?

Zum Thema Fantasie gefragt

Noch in der Sitzung meldeten mehrere Fraktionsvertreter indes Widerspruch an. Doch dass die Idee deswegen vom Tisch sei, wollte ein Rathaussprecher auf Anfrage nicht bestätigen. "Das ist mitnichten vom Tisch", sagte Carsten Südmersen, Fraktionsvorsitzender der CDU in einer Pressekonferenz. Für ihn sei eine Schließung aber "völlig undenkbar". Natürlich halte er es für völlig legitim, über eine Reform nachzudenken. "Aber wir sollten nicht den Bürgern vermitteln, dass wir nur bei ihnen sparen. Da gibt es in der Kernverwaltung ganz andere Einsparpotenziale", meinte er.

Dabei räumte Südmersen ein, dass er das derzeitige Konzept der Bürgerdienste für "mittelfristig nicht zukunftsfähig" halte, da mehr Behördengänge online erledigt würden. Deshalb wolle die CDU "das Angebot vor Ort so verändern, dass die Stadt weiter in jedem Stadtbezirk präsent ist", erklärte Südmersen.

"Wir sagen ja zu einer Reform", meinte CDU-Stadtrat Nikolas Löbel, "aber wir wollen den Bürgerdiensten frischen Wind einhauchen. Sie einfach zu schließen, würde nicht dem Mannheimer Lebensgefühl entsprechen", meinte er. Dazu müsse man "die ganze Verwaltung dezentraler aufstellen" und "einen Querschnitt aller von den Bürgern in Anspruch genommenen Aufgaben der Verwaltung vor Ort anbieten", forderte er.

Als Beispiel nannte Löbel Sprechstunden der zuständigen Fachleute während der Anmeldephasen für Kindertagesstätten, "denn das Meki-System wird ja oft als sehr unpersönlich wahrgenommen". Auch Experten für Baugenehmigungen könnten zeitweise in die Stadtteile kommen, die Abfallwirtschaft oder der Fachbereich Bildung.

Verwaltung prüft Vorschläge

Ob das bereits bestehende Quartiermanagement, Seniorenbüros oder Jugendtreffs - all das ließe sich nach Ansicht von Löbel in Vorortrathäuser integrieren. Der Bürgerdienstleiter müsse "der zentrale Kümmerer" werden, ein "Mittler" zwischen Vororten und Stadt und Unterstützer des Ehrenamtes vor Ort. Löbel hält es auch "für denkbar, den Kommunalen Ordnungsdienst so zu erweitern und zu dezentralisieren, dass jeder Stadtbezirk seine eigene Wache bekommt". Die CDU sei "definitiv bereit", dafür Geld zu bewilligen.

"Die Stadtverwaltung nimmt gerne Vorschläge der im Gemeinderat vertretenen Parteien auf - besonders, wenn diese Vorschläge mit Einsparpotenzialen verknüpft sind. Die Stadtverwaltung prüft natürlich gerne auf Machbarkeit", erklärte Ralf Walter, der Sprecher von Oberbürgermeister Peter Kurz dazu. Ob die radikale Kürzung vom Tisch ist oder nicht, sagte er auf Anfrage nicht. Man beschäftige sich "ständig mit neuen Ideen und Vorschlägen", wobei "oberstes Ziel" sei, dass sie "sich in einem wirtschaftlichen Rahmen befinden". Da sei "der Service vor Ort keine Ausnahme", hieß es dazu nur. Man wolle "in den dafür vorgesehenen Gremien seriöse Lösungen" finden: "Plakatkampagnen sind kein Lösungsmodell für die Stadtverwaltung", so Walter.

Scharfe Kritik kam auch von der SPD: "Es ist bedauerlich, dass nun ausgerechnet die CDU ihrem eigenen Kämmerer Christian Specht in die Parade fährt und dessen Vorschlag zur Reform der Bürgerdienste jetzt als Wahlkampfsteinbruch benutzt. So werden wir nie auf eine gemeinsame Position kommen", so SPD-Fraktionschef Ralf Eisenhauer. Er warf der CDU "wahltaktisches Getöse" vor. Präsenz der Verwaltung in den Stadtteilen und bestmögliche Organisation von Bürgerservice seien verschiedene Themen. Die SPD wolle "keine unwirtschaftlichen Strukturen festschreiben".

Grüne: Mobile Lösung

Grünen-Fraktionschef Volker Grunert brachte "einem aufsuchenden Bürgerdienst, den Menschen zu sich bestellen können" ins Gespräch. Die Grünen stünden, auch wenn sich die Nutzung verändert habe, zu den Bürgerdiensten. Drei zentrale Büros könnten zwar einen relativ großen Teil, aber nicht die gesamte Bevölkerung abdecken. "Daher können die anderen Bürgerdienste nicht einfach entfallen", meinte Grunert. Er regte daher an, den Allgemeinen Sozialen Dienst und weitere städtische Dienstleistungen dort unterzubringen. Darüber müsse man sprechen. Den Bezirksbürgerdienstleiter "als Ansprechpartner für Vereine und Institutionen und als Gesicht der Verwaltung vor Ort wollen wir als Grüne unbedingt erhalten", so Grunert.

Für die ML wandte sich deren Fraktionschef Achim Weizel klar "gegen die beabsichtigte Schließung von Bürgerdiensten in den Stadtteilen", denn nur so könne die Verwaltung "nah am Bürger sein und ihm deutlich machen, dass die Großstadt Mannheim auch für die Einwohner und seine Belange in seiner Nähe erreichbar ist", so Weizel. Die ML habe sich schon immer gegen Kürzungen in dem Bereich verwahrt. Schließlich sei es den Mitarbeitern "sehr gut gelungen, durch gute Beratung und schnelle Bearbeitung von Anliegen großes Vertrauen bei der Bevölkerung zu gewinnen", darauf wolle die ML nicht verzichten. Wenn es ein neues Konzept gebe, müsse das mit dem Gemeinderat und den Bezirksbeiräten erörtert werden, so Weizel.