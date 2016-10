Eisendackel und „Absatzreißer“

Blick in die verlängerte Fressgasse in E 2 und E 3: Auf unserem historischen Foto oben von 1983 ist links die Rückfront vom damaligen Kaufhaus Hertie in E 1 zu sehen. Noch heute in E 2 das Café Herrdegen seinen Sitz (Foto unten).

Wie sie sich angefühlt hat, diese Mischung aus glühendem Stolz und unbändiger Freude, damals, als er sie endlich in den Händen hielt - seine ersten eigenen Schlittschuhe. Daran kann sich Karl Frank auch heute noch gut erinnern: "Das waren typische Absatzreißer, wie wir damals sagten." Erstanden hatte er sie im Winterschlussverkauf 1957 in der "Eisenecke" bei "Engelen und Weigel", für fünf Deutsche Mark: "Das war für einen Drittklässler zu jener Zeit viel Geld." Und obendrein mühsam zusammengespartes: "Mit Kohle schleppen für eine ältere Dame in den dritten Stock." Auch viele andere Geschichten, die unsere Leser mit der richtigen Lösung der neuen Rätselfolge von "Erkennen Sie Mannheim?" verbinden, ranken sich um die einst hoch angesehene Eisenwarenhandlung. Und um die vielen anderen Einzelhandelsgeschäfte, die noch in und rund um E 2 und E 3 ihre Ware feilboten, als der Fotograf unser Foto Mitte September 1983 aufgenommen hatte.

Im Wortsinn "süß" sind die Erinnerungen, die in Uta von Sohl beim Betrachten der Aufnahme wach werden. "Mit ganz besonderer Freude habe ich mein Lieblingscafé Herredgen entdeckt. Dort habe ich schon als ganz kleines Mädchen die Konditoreiköstlichkeiten lieben gelernt", schwärmt die gebürtige Mannheimerin dem "MM" aus Nienburg an der Weser vor: "Und nie wieder habe ich irgendwo eine so köstliche Schwarzwälder Kirschtorte gegessen wie in diesem herrlichen, gemütlichen Café", in dem wie selbstverständlich die Marktfrau neben der Direktorengattin gesessen sei: "Ich habe diese Ecke immer als ein Stück echtes Mannheim empfunden. Und immer wenn ich in die Stadt komme, ist das Café in E 2 meine erste Anlaufstelle."

"Kurteles" Weinstube

Gewinner Folge 72 Der "MM" und das Stadtarchiv - Institut für Stadtgeschichte arbeiten bei dem Rätsel "Erkennen Sie Mannheim?" Hand in Hand.

- Institut für Stadtgeschichte arbeiten bei dem Rätsel "Erkennen Sie Mannheim?" Hand in Hand. In jeder Folge werden drei Bildbände, DVDs oder historische Schriften vom Stadtarchiv verlost. Die Gewinner erhalten ihre in den kommenden Tagen zugesandt.

verlost. Die Gewinner erhalten ihre in den kommenden Tagen zugesandt. Diesmal haben folgende Leser gewonnen: Gerd Benz und Elvira Masuch sowie Karlheinz Falkenstein .

und sowie . Morgen erscheint Teil 73 von "Erkennen Sie Mannheim?"

Genüssliche Erinnerungen verbinden auch viele Rätselfreunde mit der Weinschänke von "Kurt Treutle" und seiner Frau, die einst dort in den Quadraten ihre Pforten für Alt-Mannheimer geöffnet hatten. "Meine Eltern waren mit dem Wirtspaar gut befreundet", erzählt Helga J. Koch aus der Collinistraße: "Das Haus war noch von Bomben zerstört, aber im Hinterhaus führte 'Kurtele' seine Weinstube. Man stieg noch über Trümmerteile - unvergesslich!"

Und Karl Franks "Absatzreißer" aus der "Eisenecke"? Ob die heute noch irgendwo in einer Kellernische vor sich hinrosten, das hat er uns nicht erzählt. Doch an den Besitzer des Ladens kann sich auch Jürgen Beres noch sehr gut erinnern: "Er hat uns immer in seiner grauen Kutte bedient." Fachkundig, mit einer Fülle an Tipps - Lutz Winnemann und seine Familie schätzten den individuellen Service: "Das war für uns der Heim- und Handwerkermarkt für alles, was man zur Renovierung oder Reparatur so brauchte." Steffen Becker stimmt ihm zu: "Solche Läden vermisse ich sehr." Deshalb freut es Helga J. Koch, dass die alten Fotos die Erlebnisse rund um die Geschäfte wach halten: "Die Bilddokumente sind für mich eine wahre gedankliche Schatztruhe. Da lässt sich's vortrefflich von alten Zeiten träumen."

Das geht Karlheinz Kolb aus dem Süden unserer Stadt ganz ähnlich. Ihm sind von jener Zeit jedoch nicht nur Erinnerungen geblieben. Auch keine Schlittschuhe, aber ein anderes, witziges und durchaus stabiles Souvenir: "Wir haben von der Eisenecke noch einen schmiedeisernen Dackel." Und der ziert bis zum heutigen Tag als Schuhabkratzer den schmucken Garten auf der Rheinau. Zur Freude der ganzen Familie, auch nach Jahrzehnten noch. In diesem Fall trifft es wohl mal wieder zu - das Sprichwort von der alten Liebe, die nicht rostet.