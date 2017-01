Eisiger Einsatz auf glattem Dach

Hoher Sachschaden entsteht in der Silvesternacht bei einem Dachstuhlbrand in Käfertal. Dramatische Minuten gibt es auch, als Flammen auf eine Tankstelle in der Käfertaler Straße überzugreifen drohen. Insgesamt muss die Feuerwehr in den ersten dreieinhalb Stunden des neuen Jahres 22 Mal ausrücken - deutlich mehr als im vergangenen Jahr. Aber verletzt wird niemand.

Noch im alten Jahr durchbricht die Feuerwehr eine Schallgrenze - zu mehr als 4000 Einsätzen, genau 4013, wurde sie 2016 alarmiert. Noch um 23.50 Uhr am 31. Dezember wird sie zu einem Mülltonnenbrand in der Neckarauer Straße gerufen, der 1612. Brandalarm. Dazu kommen 2401 technische Hilfeleistungen.

Als die Zeiger der Uhr in der Leitstelle auf 00.00 Uhr springen, beginnt ein besonderer Moment - der letzte Jahreswechsel in der Feuerwache Mitte auf dem Lindenhof. Im März wird die neue Wache in Neckarau bezogen. Aber Wehmut ist nicht zu spüren, als sich das Team der Leitstelle und Karl F. Mayer, Vorsitzender des Stadtfeuerwehrverbandes, ein gutes neues Jahr wünschen.

Zusätzliche Einsatzkräfte Die Berufsfeuerwehr verstärkte zu Silvester die Löschzüge Nord und Mitte um je zwei auf je 14 Mann und stockte die Leitstelle von zwei auf drei Disponenten auf. Neben Führungsdienst (Mario König) und Einsatzleiter Frank Kälble gab es mit Andreas Schmitt einen zweiten Einsatzleiter. Von den Freiwilligen Feuerwehren waren die Abteilungen Nord (3 Fahrzeuge), Neckarau (2 Fahrzeuge), Wallstadt und Friedrichsfeld (je ein Fahrzeug) in der Nacht auf Gerätehäusern bereit, zudem drei Ehrenamtliche der Führungsgruppe zur Unterstützung auf der Wache Mitte. pwr

Löschwasser gefriert

Das beginnt um 0.05 Uhr mit einem Pkw-Brand bei D 1. Dann Stille. Während man über der Silhouette der Stadt die Raketen in den Himmel zischen sieht, ertönt lange kein Alarm. "Die heutigen Feuerwerke mit Abschussbatterien sind sicherer", erläutert Mario König, Führungsdienst in dieser Nacht. Zudem sei, da Raureif Wiesen und Büsche bedeckt, nicht mit Flächenbränden zu rechnen, wie sie bei trockenen Silvesternächten oft ausbrechen.

Dazwischen steht mal Abfall am Brunnengarten, mal ein Mülleimer im Bäckerweg, mal ein Pkw in der Nonnenstraße in Flammen. Und um 0.46 Uhr beschwert sich eine Frau ausgerechnet beim Feuerwehr-Notruf, dass es ihr zu laut ist. "Das wird heute nix mehr", rechnet mancher in der Leitstelle mit einer nun völlig ruhigen Silvesternacht, während ein Kollege warnt: "Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben!"

Und tatsächlich: Um 1.13 Uhr geht es los: Eine hilflose Person, ein Kartonagenbrand, ein Mülltonnenbrand, ein Sperrmüllbrand und eine Frau, die Feuerschein im Unteren Luisenpark zu sehen glaubt - binnen weniger Minuten müssen die drei Leitstellendisponenten Manfred Müller, Martin Schmidt und Oliver Kupka schon sehen, dass sie die Einsatzkräfte gut verteilen. Dann vereist auch noch das Löschwasser, das in der Martinistraße verspritzt wurde - also: Winterdienst informieren.

Um 1.53 Uhr dann ein bedrohlich klingender Notruf von der Tankstelle Käfertaler Straße/Ecke Eisenlohrstraße. Von fünf Meter hohen Flammen ist die Rede. Zum Glück ist gerade die Freiwillige Feuerwehr Nord in der Nähe, auf der Rückfahrt von einem anderen Einsatz. "Die Flammen sind von der Mülltonne die Wände hoch, haben einen Stapel Autoreifen und einen Pkw erfasst - war heftig", räumt Jens Stiegel, Kommandant der Abteilung Nord, ein. Aber mit zwei Strahlrohren wird das Risiko schnell gebannt - Aufatmen.

Und schon der nächste Alarm - offener Dachstuhlbrand durch eine Silvesterrakete im Arno-Anke-Weg 10 in Käfertal-Nord, einem Neubaugebiet beim Kuhbuckel. Neun Fahrzeuge rasen nach und nach dorthin. "Offene Flammen, eine Rauchsäule", schildert Zugführer Bernd Meyer, was die ersten Kräfte sehen. Die Bewohner sind schon aus dem erst vor gut einem Jahr bezogenen Haus, die Feuerwehrleute retten noch eine Katze. Dann beginnt, was Einsatzleiter Frank Kälble eine "sehr mühlselige Sache" nennt: Per Seil von einer Drehleiter aus gesichert, müssen Feuerwehrleute mit Kettensäge und Einreißhaken das ganze Solardach öffnen, um an alle Glutnester zu kommen - das dauert Stunden, in eisiger Kälte. "Und da oben ist es arg glatt und schräg", so Kälble.