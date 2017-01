Elektroräder rollen gegen Bundestrend

Rad fahren und trotzdem die Muskeln schonen - das liegt im Trend: Pedelecs und E-Bikes nehmen Fahrt auf, bundesweit steigen die Zahlen. Sogar der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt Mannheim setzt inzwischen - zumindest im Sommerhalbjahr - Pedelec-Streifen ein (wir berichteten). Belegt wird das deutlich gestiegene Interesse durch Zahlen des Statistischen Bundesamts. Hatten 2014 rund 1,23 Millionen Haushalte Elektrofahrräder, waren es zwei Jahre später 1,91 Millionen.

Für 2016 nur eine Tendenz

Kein Wunder eigentlich, dass da auch die Zahl der Verkehrsunfälle steigt, an denen Pedelecs oder E-Bikes beteiligt sind. 3214 Mal waren zwischen Januar und September des vergangenen Jahres Pedelecs, 367 Mal E-Bikes beteiligt, so die Statistiker des Bundes. Das sind gegenüber dem gleichen Zeitraum 2015 Steigerungsraten um 39 beziehungsweise 25 Prozent.

Pedelecs und E-Bikes Wer E-Bike sagt, meint meist das Pedelec (Pedal Electric Cycle) - ein elektrisches Fahrrad zum Treten.

(Pedal Electric Cycle) - ein elektrisches Fahrrad zum Treten. Bei diesen Modellen springt der Motor nur an, wenn der Fahrer in die Pedale tritt. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 25 Stundenkilometern .

. Behördliche Zulassung mit Nummernschild und Versicherung ist nicht erforderlich . Die braucht nur, wer Pedelecs mit bis zu 40 Kilometern pro Stunde fahren will.

mit Nummernschild und Versicherung ist . Die braucht nur, wer Pedelecs mit bis zu 40 Kilometern pro Stunde fahren will. Das gilt auch für die eigentlichen E-Bikes. Sie werden von Elektromotoren ohne Muskelkraft angetrieben und bringen es auf bis zu Tempo 100.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim kann von einem Anstieg dagegen keine Rede sein. Zwar gibt es für 2016 noch keine genauen Zahlen, was Stadtgebiet Mannheim, Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis angeht. Die Tendenz zeigt aber eher nach unten, wie Pressesprecher Markus Winter gestern dieser Zeitung mitteilte: "Einen Trend, dass das sprunghaft angestiegen ist, kann ich nicht erkennen."

In den meisten Fällen Verletzte

Einen ähnlichen Eindruck hat Alexander Föhr, Pressesprecher der AOK Mannheim. Nach Durchsicht der Unfallfragebögen könne die Krankenkasse feststellen, dass es "ganz selten" Vorkommnisse mit Pedelecs oder E-Bikes gebe.

Das belegen auch die Zahlen der Polizei: Für 2015 verzeichnet das Präsidium im gesamten Einzugsgebiet 39 Unfälle mit Pedelecs (37) und E-Bikes (2), zehn davon im Stadtgebiet Mannheim. 2014 waren es insgesamt fünf Vorkommnisse weniger. Winter warnt jedoch davor, die regionalen Zahlen überzubewerten. Die Basis sei einfach noch zu gering, um daraus allgemeine Aussagen ableiten zu können.

Was sich jedoch ganz allgemein sagen lässt: Kommt es zu einem Unfall, gibt es in meist Verletzte - wie beim Sturz mit einem Zweirad fast zu erwarten. Oft bleibt es zwar bei leichteren Blessuren. Aber in 32 von 39 Fällen ging es 2015 nicht ohne Verletzungen ab. Sechs davon gab es in Mannheim, acht in Heidelberg und 18 im Rhein-Neckar-Kreis. Von dort meldete die Polizei 2014 allerdings auch einen Todesfall nach einem Unglück mit einem Pedelec. Unabhängig von den Zahlen reagiert die Polizei auf die zunehmende Beliebtheit der E-Fahrräder. So bietet die Jugendverkehrsschule inzwischen auch Trainingskurse für Elektroradler ab 60 Jahren an. Durch die gegenüber normalen Drahteseln höhere Geschwindigkeit, so Markus Winter, "erfordert das eine gewisse Übung". Die Nutzer müssten sich "erst daran gewöhnen, was Bremsverhalten und Ähnliches angeht".

Umstellen müssen sich auch andere Verkehrsteilnehmer. Wer ältere Menschen auf Pedelecs sehe, unterschätze oft die Geschwindigkeit, mit der sie sich näherten, meint Gerd Hüttmann, Kreisvorsitzender des Mannheimer Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC. Die Leute seien eben "schneller unterwegs als früher". Polizeisprecher Markus Winter schätzt die Problematik auf ähnliche Weise ein: Dass es sich um E-Fahrräder handle, "sieht man ja nicht unbedingt auf den allerersten Blick".