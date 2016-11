Elf Jahre Haft für 26-Jährigen

An dieser Böschung am Ufer des Neckars in Höhe der Inselstraße entdeckte ein Spaziergänger im Dezember 2015 eine Blutlache. Hier soll der Angeklagte seine 31-jährige Nachbarin brutal niedergeschlagen und in den Neckar geworfen haben. © Proßwitz

Mannheim. Das Urteil im Prozess um den Tod einer Frau, die erst erschlagen und dann in den Neckar geworfen wurde, ist gefallen. Der angeklagte 26-Jährige ist am Landgericht Mannheim zu elf Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt worden. Eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik erfolgt nicht. Der Vorsitzende Richter am Landgericht sagte am Freitag, sämtliche Indizien ließen darauf schließen, dass der Angeklagte die Frau in Mannheim mit einem Messer und einem Stein schwer verletzt hatte. Danach soll der 26 Jahre alte Student sie dann in den Neckar geworfen haben, wo die Schwerverletzte ertrank.

Der junge Mann hatte die Tat bestritten. Seine Verteidigerin hatte zuletzt Freispruch beantragt, sein Verteidiger überraschend die Unterbringung in einer Psychiatrie sowie einen Freispruch aufgrund von Schuldunfähigkeit. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren und sechs Monaten gefordert - und warf dem Angeklagten vor, seine ehemalige Nachbarin am 30. Dezember 2015 am Ufer des Neckars zunächst mit einem Messer und dann mit einem Stein attackiert zu haben. Dabei sei er mit "erheblicher Wucht" vorgegangen, zehn bis 15 Mal habe er mit dem Gegenstand auf die Frau eingeschlagen, mit der Absicht, sie zu töten. Daraufhin soll er die Frau in den Neckar geworfen haben.

Ein Spaziergänger hatte am 30. Dezember 2015 Blutspuren und ein blutverschmierte Mütze am Mannheimer Neckarufer in der Inselstraße gefunden und die Polizei informiert. Die Beamten hatten zunächst vergeblich mit Tauchern und Spürhunden nach dem möglichen Opfer einer Gewalttat gesucht. Etwa vier Wochen später wurde dann die Leiche einer 31-jährigen Frau im Rhein bei Rüsselsheim gefunden. Eine Obduktion ergab, dass sie Opfer eines Kapitalverbrechens wurde. Ebenfalls wurde festgestellt, dass ihre DNA mit der des im Dezember entdeckten Blutes am Neckar übereinstimmt.

Wenige Tage später konnten die Ermittler einer Sonderkommission den Tatverdächtigen festnehmen.