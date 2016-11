Mannheim. Ein elfjähriger Junge ist am Donnerstagabend im Mannheimer Stadtteil Rheinau von einem Hund angegriffen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Junge aus der Waldseestraße, als er in der Karlsruher Straße an einem angeleinten großen schwarzen Hund vorbeilief. Dieser sprang den Angaben zufolge sofort auf ihn zu und biss ihn mehrmals in den Unterarm und die rechte Hand. Der Hundehalter entfernte sich wortlos in Richtung Waldseestraße. Der Junge musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Der Hundehalter ist von auffallend schlanker Statur, etwa 30 Jahre alt, hat schwarze Haare und trug einen kurzen schwarzen Bart, so die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen. (lina/pol)