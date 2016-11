Engagierter Umweltschützer und beliebter Politiker

Mit großer Bestürzung reagierten Freunde, Weggefährten, politische Mitstreiter und Gegner auf die Nachricht vom Tod Wolfgang Raufelders. Der Grünen-Politiker war am Montagmorgen tot am Rheinufer in der Nähe der Leimbach-Mündung aufgefunden worden - an einem seiner Lieblingsplätze am Rande des Naturschutzgebiets Schwetzinger Wiesen/Riedwiesen.

Dass die Rheinaue am südlichen Rand Mannheims heute ein Naturschutzgebiet ist, zählt zu den vielen Verdiensten des Umweltschützers Wolfgang Raufelder. Er hatte sich bereits als junger Student Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre ehrenamtlich für die Bewahrung der Tier- und Pflanzenwelt eingesetzt.

Freude an der Musik

Dabei wollte Raufelder, geboren 1957 in Friedrichsfeld, eigentlich Musiker werden, er spielte Gitarre in einer Schülerband und schwärmte für Krautrock, besonders die regional verwurzelte Gruppe Guru Guru und die Elektro-Pop-Pioniere von Kraftwerk hatten es ihm angetan. Gerne sprach er über die Musik und die Freude, die sie ihm machte.

Nach Abitur - Raufelder besuchte das Karl-Friedrich-Gymnasium und die Friedrich-List-Schule - und Zivildienst in der Heidelberger BG-Klinik studierte Raufelder dann aber nicht Musik, sondern Biologie in Frankfurt. Bis 1988 setzte er dann noch ein Studium der Architektur und des Städtebaus in Darmstadt obendrauf. Mit dieser ungewöhnlichen Doppelqualifikation arbeitete er in Hessen als Projektleiter bei verschiedenen Landesbehörden im Bereich energetische Sanierung.

Vor seiner Wahl in den Landtag war er viele Jahre beim Planungsamt in Viernheim beschäftigt und unterrichtete in Darmstadt Architekturstudenten. Bis zu einer Knie-Operation vor einigen Jahren, in deren Folge Wolfgang Raufelder starke Mobilitätseinschränkungen erlitt und mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, war er als Fußballer, Läufer und Radfahrer sportlich aktiv.

Schon während seiner Studienzeit hatte er gemeinsam mit Jürgen Hermann und Arnold Cullmann in Mannheim den Bund für Umwelt und Naturschutz und das Umweltzentrum in der Käfertaler Straße mit aufgebaut. Wolfgang Raufelder wollte aber nicht nur theoretisch Politik machen, sondern ganz praktisch für Veränderungen sorgen. Bei Demonstrationen gegen Giftgaslager der US-Truppen im Käfertaler Wald oder gegen den Stinkkanal der Zellstoffwerke am Altrhein war Raufelder deswegen genauso mit von der Partie wie bei Rettungsaktionen für Kaulquappen (mit dem Teesieb) oder äußerst arbeitsintensiven Weiden-Pflanzaktionen für die damalige alternative Sinti-Werkstatt in Albersweiler/Pfalz.

Geschätzter Sachverstand

Schon bald wurde sein Sachverstand auch in der Kommunalpolitik geschätzt. Als sachkundiger Einwohner wurde er in den Grünflächenausschuss und den Landwirtschaftsbeirat des Gemeinderats berufen, bevor er dann 1999 selbst als Stadtrat in das Gremium gewählt wurde. Obwohl Raufelder damals zu den Grünen ging, "konnte" er auch mit den Vertretern aller anderen Parteien. Als "Bund-Aktivist" führte er 1987 beispielsweise die CDU bei einer Fahrradtour in den Rheinau-Hafen, um sie auf die Umweltprobleme dort aufmerksam zu machen.

Kleingärtner davon zu überzeugen, dass sie auf ihre Beete keine Chemikalien versprühen, war ihm genau so wichtig, wie gegen Großprojekte - die SAP-Arena oder der Block 9 des Großkraftwerks - zu mobilisieren oder sich für sie stark zu machen - wie die Stadtbahn Nord. Der Kampf um den Erhalt der Feudenheimer Au prägte die politische Biografie Wolfgang Raufelders wie der Einsatz für viele Grün-Reservate im Stadtgebiet - etwa die Kopflache am Friesenheimer Altrhein oder die Reißinsel in Neckarau.

Seine langen Haare - über Jahre sein Markenzeichen - ließ sich Wolfgang Raufelder erst abschneiden, als er längst Vorsitzender seiner Gemeinderatsfraktion war. 2007 trat er im Oberbürgermeister-Wahlkampf gegen Peter Kurz an, mit dem er dennoch vertrauensvoll zusammenarbeitete. In den Beliebtheits-Skalen des "MM"-Bürgerbarometers stand Raufelder nach Kurz immer weit vorne - die Mannheimer schätzten den kompetenten und ideologiefreien Umweltschützer wegen seines unermüdlichen Einsatzes für eine lebenswerte Stadt.

Als Landtagsabgeordneter erschloss sich Raufelder seit 2011 noch einmal ein völlig neues Tätigkeitsfeld, die Themen blieben aber gleich: Umwelt- und Naturschutz sowie Verkehrspolitik bescherten ihm viele Termine vor Ort, für die er durch ganz Baden-Württemberg reiste. Er hinterlässt seine Ehefrau sowie einen Sohn und eine Tochter.