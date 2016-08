Entdeckungsreise im Schloss

Besuch im Schloss (v. l.): Bernd Müller, Amtsleiter Vermögen und Bau, Gisela Splett und Michael Hörrmann von den Schlössern und Gärten. © Prosswitz

Das Land wird weiter ins Mannheimer Schloss investieren. Das ergab sich gestern aus dem Besuch von Staatssekretärin Gisela Splett aus dem Stuttgarter Finanzministerium. Sie kam aber ohne Geschenke, etwa neue Finanzierungszusagen, denn es war für sie zunächst "eine Entdeckungsreise" im Zuge einer mehrtägigen Tour zu zahlreichen Monumenten des Landes. "Schon spannend, in vielen Räumen war ich noch nie", bilanzierte die aus Karlsruhe kommende Grünen-Politikerin.

65 Millionen Euro wurden seit 2007 vom Land in den ihm gehörenden Barockbau gesteckt, rechnete Bernd Müller, Leiter von Amt Mannheim von Vermögen und Bau Baden-Württemberg, vor. "Derzeit laufen Maßnahmen für 30 Millionen Euro, und wir planen schon den Ostflügel", so Müller. Da soll 2017 die Erneuerung von Aula und Katakomben in Angriff genommen werden. "Es steht noch einiges an, bis wir mit dem ganzen Schloss einmal durch sind", so der Amtsleiter.

Neues Konferenzzentrum

Schlossmuseum Das zum Stadtjubiläum 2007 eröffnete Schlossmuseum und die rekonstruierten Repräsentationsräume zeigen das Leben zur Zeit der Kurfürsten (1720 bis 1777) sowie Großherzogin Stéphanie (1809 bis 1860). Sie sind dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen gibt es samstags und sonntags stündlich von 11 bis 16 Uhr. 2015 kamen laut Schlossverwaltung über 115 000 Besucher. pwr

Als größter Nutzer stellte sich Ernst-Ludwig von Thadden, der Rektor der Universität, vor. "Es ist ein Privileg, hier zu sein", schwärmte er von der "schönsten Bibliothek Deutschlands". Besonders stolz präsentierte er den gerade laufenden, von der Mannheim Business School selbst finanzierten Ausbau des alten Kohlenkellers im Westflügel für knapp zehn Millionen Euro in "das modernste Konferenzzentrum Europas". In zwei Wochen ist Richtfest, im Frühjahr 2017 Fertigstellung.

Bei der Stadt, vertreten durch Bürgermeister Michael Grötsch, und dem Gemeinderat, vertreten durch den Landtagsabgeordneten Wolfgang Raufelder (Grüne), bedankte sich Thadden ausdrücklich für den Bau des Radwegs auf der Bismarckstraße. Dadurch werde der Verkehr gebremst, das Schloss könnte "näher zur Stadt rücken", meinte er.

Doch die Mannheimer seien mit ihrem Schloss ohnehin "extrem verbunden", betonte der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten, Michael Hörrmann. Schließlich habe man schon 1947, als die Stadt noch in Trümmern lag, mit dem Wiederaufbau begonnen. "Jeder Mannheimer kennt das Areal und schätzt es, nimmt es aber in erster Linie als Uni wahr", so Hörrmann. Das sei, räumte er ein, "schon ein großes Problem", habe das Land doch 2007 "in einem Kraftakt" historische Räume wieder hergestellt und ein Schlossmuseum eingerichtet. Doch nun stehe Mannheim, wie alle Schlösser, "vor der Herausforderung, das so attraktiv zu machen, dass die Leute gerne wieder kommen", erkannte die Staatssekretärin schon zum Beginn des Rundgangs.

Zusage nur für Heidelberg

Zwar gingen die Besucher lieber in Schlösser und Burgen als in Museen, meinte Hörrmann. In Mannheim seien indes nahezu alle kurfürstlichen wie großherzoglichen Räume zerstört gewesen, man könne "nur scheinbare historische Authentizität bieten". Ein "unmittelbarer Zugang" sei daher nur durch Mobiliar möglich. "Wir machen die frühere Funktionalität der Räume deutlich, können sie aber nur mit dem einrichten, was wir an Originalmobiliar haben", erläuterte Hörrmann und bot der Staatssekretärin zudem einen tiefen Einblick in die Ikonographie barocker Schlossbauten sowie in die kurpfälzische Historie. "Hier wurde deutsche, ja europäische Geschichte gemacht, hier war das wichtigste Machtzentrum nach dem Kaiser, aber die Kurpfalz war der größte Verlierer napoleonischer Flurbereinigung", meinte Hörrmann.

Als "besonderen Schatz" präsentierte er ihr Originalinstrumente der "Mannheimer Schule" aus der Zeit des Kurfürsten. Sie sollen auch bald wieder live erklingen - am 11. September bei der Einweihung des Schwetzinger Schlosses, kündigte er an. Die seit fast zwei Jahren verwaiste Stelle des Kurators für das Mannheimer Schloss werde noch im Herbst ausgeschrieben und Ende 2016 neu besetzt. Davon erhoffe er sich "neuen Schwung für Mannheim", kündigte Hörrmann an.

Im Gegensatz zu Mannheim hatte die Staatssekretärin für Heidelberg eine Zusage dabei. Danach wurde die Baufreigabe für den ersten Teil des dritten Bauabschnitts der Sicherungsmaßnahmen an den Terrassenmauern erteilt. Das betrifft 2,5 Millionen Euro für die Sanierung der Stützwände im Bereich der Oberen Terrasse, die Arbeiten sollen im Frühjahr 2017 beginnen.