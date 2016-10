„Er hatte einen großen Abgang“

Pepe Lienhard liebt Parks, deshalb wünschte er sich ein Interview in Mannheims grüner Oase. "MM"-Reporterin Angela Boll stieg mit ihm in die Gondoletta.

Pepe Lienhard hat es so gewünscht: Das nächste "MM"-Interview möchte er im Luisenpark führen, kündigte er an, als er im November 2014 zum letzten Mal in Mannheim war. Damals stand der Vogelkundler und Bandleader mit seinem Freund und musikalischen Wegbegleiter Udo Jürgens auf der Bühne. "Mitten im Leben" lautete das Motto der Tournee, die SAP Arena war ausverkauft, das Konzert umjubelt. "Unsere erfolgreichste Tour", blickt Lienhard zurück.

Fünf Wochen nach dem Auftritt in Mannheim starb Udo Jürgens. Bei einem Sparziergang in seinem Wohnort Gottlieben in der Schweiz hörte sein Herz plötzlich auf zu schlagen. Ein Schock für Millionen Fans, aber auch für seinen Freund. "Ich konnte das lange nicht fassen", erzählt Lienhard, der zwar schon oft im Luisenpark war, aber nun zum ersten Mal Gondoletta fährt. "Udo steckte gerade in dieser Zeit voller Energie, er war gut drauf, seine Stimme so klar wie noch nie", erinnert sich Lienhard. Am Abend zuvor waren die Freunde noch zusammen mit ihren Partnerinnen beim Italiener.

Emotionaler Abschied

Pepe Lienhard Pepe Lienhard wurde am 23. März 1946 in der Schweiz geboren.

geboren. Schon während seiner Schulzeit gründete er eine Band. Er studierte zunächst Jura , brach dann aber ab, um sich ganz der Musik zu widmen.

, brach dann aber ab, um sich ganz der Musik zu widmen. 1980 gründete er das Pepe Lienhard Orchester, das Sammy Davis jr. , Frank Sinatra und über 30 Jahre lang Udo Jürgens auf Tour begleitete.

, und über 30 Jahre lang auf Tour begleitete. Lienhard wohnt mit seiner zweiten Frau Christine in der Schweiz.

Über zwei Monate lang hatten die beiden Musiker zu dieser Zeit täglich miteinander gearbeitet. Beim Pasta-Essen wussten sie schon, dass es der letzte gemeinsame Abend für lange Zeit sein wird: "Udo wollte am nächsten Tag zur Erholung für mehrere Wochen nach Portugal fliegen", erzählt Lienhard, "deshalb war der Abschied sehr emotional. Er hat sich bei mir bedankt, mir gesagt, wie wichtig ich für ihn bin, und wir haben uns innig umarmt."

Immer wieder schweift Lienhards Blick über den Kutzerweiher. "Sehen Sie doch, wie schön uns die Enten begleiten", sagt der 70-Jährige. Der Musiker, der mit Größen wie Frank Sinatra und Tina Turner tourte, hat privat gerne Tiere um sich herum, insbesondere Vögel sind ihm ans Herz gewachsen. Dass ausgerechnet jetzt im Luisenpark die Vogelgrippe ausbricht und die Volieren abgesperrt sind: "Das ist wirklich Pech", bedauert der 70-Jährige. Jede Entenart, die er im Park entdeckt, kann er benennen. "Immer wenn es die Zeit zulässt, besuche ich Zoos und Tierparks in den Städten, die denen ich auftrete."

Viele Parallelen

Zuletzt sparzierte er vor rund sechs Jahren in Mannheim durch den Luisenpark. "Herrlich ist das hier", schwärmt Lienhard beim Anblick der auftauchenden Kormorane: "Die sind ja kein bisschen scheu." Zufrieden lehnt er sich in der Gondoletta zurück: "Was für ein Glück, dass wir hier sein können und nicht der komplette Park geschlossen werden musste."

Pepe Lienhard und Udo Jürgens - eine echte Seelenverwandtschaft, die den studierten Juristen mit dem Sänger verband. "Es gab viele Parallelen. Vor allem natürlich in der Musik - für uns beide die Nummer eins im Leben." Den Sinn für Genuss zelebrierten sie gern bei einem Glas Rotwein, die Freude am Planen und Ideenverwirklichen bestimmte auch das Gespräch am letzten gemeinsamen Abend. "Udo war voller Tatendrang. Er hat nicht ans Sterben gedacht", erinnert sich sein Freund. Mit 80 Jahren sei Udo Jürgens auf dem Höhepunkt seines Lebens gewesen. "Wer kann das schon von sich behaupten?", fragt Lienhard: "Wenn man es so betrachtet, hatte er einen großartigen Abgang."

Zwei Monate lang konnte Lienhard weder die Lieder von Udo Jürgens hören, noch Videos der Konzerte anschauen. In dieser Zeit stellte er fest, wie wichtig Udo Jürgens für viele Menschen war. "Sie kamen jetzt plötzlich zu mir, suchten den Austausch, und ich bemerkte, Udo war für sie wie eine Familie." Die wirklich engsten Vertrauten, die Partnerinnen, die Kinder - sie kamen in Udo Jürgens Lebens oft zu kurz. Und auch das kennt Pepe Lienhard. Seine Töchter Lara (26) und Nina (28) mussten früher häufig ihre Geburtstage mit dem Papa nachfeiern. Die Beziehung zur Mutter der Kinder zerbrach, wie er selbst erzählt, "durch meine ständige Abwesenheit." Heute habe er eine intensive Verbindung zu seinen Töchtern, sehe sie etwa einmal in der Woche. Und er freut sich auf sein erstes Enkelkind. "Im November erwartet Nina einen Jungen", sagt Lienhard stolz. Aber: "Da werde ich auf Tour sein."

Konzert in Mannheim

Die Musik, die Tiere, den familiären Zusammenhalt - vor zehn Jahren fand Lienhard in der 23 Jahre jüngeren Christine Köhli eine Frau, die all das mit ihm teilt. 2011 kauften sie sich - bereits als Ehepaar - in Frauenfeld in der Schweiz ein Bauernhaus, "das wunderbar zu uns beiden passt." Natürlich gibt es dort viele Vögel, täglich frische Eier aus dem Hühnerstall und einen Hund - Schäferhund Garou, der einzige tierische Mitbewohner, der auch ins Haus darf. Nur das Züchten exotischer Vögel hat Lienhard mittlerweile aufgegeben. "Im Alter lernt man, kürzer zu treten", betont er.

Für seine musikalische Leidenschaft gilt das wohl kaum. Am 11. November kommt Lienhard mit seiner Band in den Rosengarten. "So lange Udo noch lebte, habe ich ohne ihn nie seine Lieder gespielt", erzählt der Arrangeur, "aber jetzt haben wir viele seiner Songs neu interpreteiert." Eine Hommage an Udo Jürgens - ein emotionales Unterfangen für Pepe Lienhard: "Ja, es gibt viele Momente, die mir bei dem Konzert unter die Haut gehen", gesteht er: "Aber ich bin mir sicher, Udo würde es gefallen."