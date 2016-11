„Erfinder-Allee“ bleibt länger

Die "Allee der Innovationen" geht in die Verlängerung: Das Stadtmarketing präsentiert noch bis zum 19. Dezember - und damit zwei Wochen länger als geplant - auf großen Würfeln sowie mit Exponaten entlang der Augustaanlage Mannheimer Erfindungen und Ideen. Zugleich ist jetzt klar, dass es im Frühjahr auch endgültig mit der "Meile der Innovationen", bei der dauerhaft Bronzetafeln auf der Bismarckstraße verlegt werden, los geht.

Mit der Ende Oktober gestarteten temporären Freiluftausstellung habe man es "in den vergangenen Wochen geschafft, Mannheimer Erfolgsgeschichten für alle sichtbar zu machen und somit ins Bewusstsein der Menschen zu rücken", erklärt Karmen Strahonja, Geschäftsführerin vom Stadtmarketing, das die Allee mit zahlreichen Partnern initiierte. Strahonja spricht von "positiver Resonanz" und will nun noch mehr Besuchern vom Weihnachtsmarkt am Wasserturm die Chance geben, "mit einem Glas Glühwein und einer Tüte gebrannter Mandeln auf Erkundungstour zu gehen". Dazu gibt es auch zusätzliche Führungen.

Bisher, so heißt es auf Nachfrage beim Stadtmarketing, habe es keine Vandalismusschäden entlang der Allee gegeben. Sie besteht aus 18 großen, grafisch modern und ansprechend gestalteten Würfeln mit jeweils drei Metern Seitenlänge, wo Firmen oder Institutionen Erfindungen und Ideen vorstellen. Zudem gibt es drei Exponate, ein biegbares Rohr von Bilfinger und ein überdimensionales, vertikales Buch von Edition Panorama sowie ein hochmoderner John-Deere-Traktor.

Führungen Weitere Führungstermine zur "Allee der Innovationen" sind noch am Samstag, 3. Dezember , 15 Uhr, Samstag, 10. Dezember , 12 Uhr, und am Samstag, 17. Dezember , 12 Uhr. Treffpunkt: Benz-Denkmal, Augustaanlage, Dauer: circa eine Stunde.

Die Führungen sind kostenlos, eine Voranmeldung wird empfohlen: Tourist Information Mannheim, Willy-Brandt-Platz 5, Tel.: 0621/293-8700, Fax: 0621/293-8701, E-Mail: info@tourist-mannheim.de.

, eine wird empfohlen: Tourist Information Mannheim, Willy-Brandt-Platz 5, Tel.: 0621/293-8700, Fax: 0621/293-8701, E-Mail: info@ tourist-mannheim.de. Dort gibt es im nächsten Jahr dann auch Umhängetaschen, die aus den Folien der Planen der Würfel der Allee gestaltet werden. (pwr)

Planen werden zu Taschen

Wenn die Würfel abgebaut werden, kann man sich Teile davon für zu Hause sichern. Ein Teil der Planen der Infowürfel soll vom Mannheimer Unternehmen "Comebags", das behinderte Menschen der Lebenshilfe Bruchsal-Bretten in die Produktion mit einbindet, zu Umhängetaschen verarbeitet werden. Die Produktion startet Anfang 2017. Im Laufe des Jahres können die Umhängetaschen bei der Tourist Info erworben werden.

Unabhängig davon nimmt die im März angekündigte "Kurpfälzer Meile der Innovationen" nun Formen an. Beide, die seit drei Jahren von einer Bürgerinitiative vorangetriebene "Meile" und die "Allee" des Stadtmarketings, hatten sich nie als Konkurrenz gesehen. Für die Meile - analog dem Vorbild Hollywoods als "Walk of Fame" vor dem Schloss gedacht - wurden während der jetzt abgeschlossenen Sanierungsarbeiten der Bismarckstraße bereits 42 Fundamente für die 42 mal 42 Zentimeter großen Bronzeplatten verlegt. Derzeit sind 34 Standorte geplant und mit dem Stadtarchiv abgesprochen. Für einige gibt es auch bereits Sponsoren - denn eine Tafel kostet, mit Verlegung, 5500 Euro.

So übernimmt die Stadt die Kosten für die Tafel, die an den hier geprägten Musikstil "Mannheimer Schule" erinnert, Siemens stiftete zum Jubiläum seiner Niederlassung die Tafel für den ersten elektrischen Aufzug, Pepperl & Fuchs die für den Näherungsschalter. Auch Fuchs Petrolub, MVV Energie sowie die Mozartgesellschaft und die Familie von Fritz Marguerre, dem ersten Chef des Großkraftwerks, sind bereits in einer Liste der Zusagen notiert. Als erste Platte soll im Frühjahr die für Karl Drais und sein Laufrad verlegt werden - gestiftet von Fritz-Jochen Weber, selbst Inhaber einer innovativen Softwarefirma.

Er hat jetzt auch den Vorsitz des Trägervereins "Kurpfälzer Verein der Innovationen" übernommen. Altstadtrat Paul Buchert hatte das Amt aus gesundheitlichen Gründen abgeben müssen, er wurde aber zum Ehrenvorsitzenden ernannt - schließlich geht sie ganze Idee und die inhaltliche Vorarbeit auf ihn zurück. Stellvertreter sind weiter Roswitha Henz-Best und Ingeborg Dörr sowie, neu dabei, Egon Manz.