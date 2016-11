"Es ist geschehen, und folglich kann es wieder geschehen."Diesen Satz des Holocaust-Überlebenden Primo Levi zitierte Oberbürgermeister Peter Kurz bei der Gedenkfeier in der Citykirche Konkordien zur Reichspogromnacht am 9. November 1938. Zu dem ökumenischen Gottesdienst hatte die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Rhein-Neckar (GfcjZ) in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) eingeladen.

In jener Nacht zum 10. November vor 78 Jahren brannten Synagogen in ganz Deutschland. Nationalsozialisten zertrümmerten Schaufenster jüdischer Geschäfte, demolierten jüdische Wohnungen und misshandelten jüdische Bürger. Die Reichspogromnacht gilt als der Beginn der offenen Gewalt von Nationalsozialisten an Juden. Kurz will mit seinem Zitat von Primo Levi die Achtsamkeit der Bevölkerung ins Zentrum stellen. "Dass so etwas wieder geschehen kann, müssen wir uns jeden Tag ins Bewusstsein rufen", sagte er. Kurz als Vertreter der Verwaltung bezeichnete die Reichspogromnacht als ein "Tiefpunkt der Stadtgeschichte, denn eine Gemeinde, die keinen Schutz bietet, sondern selbst angreift, ist keine Gemeinde."

Dass das Erinnern notwendig sei, sagte auch Pfarrer i.R. Ekkehard Heicke in seiner Ansprache. Man müssen sich die Gräueltaten auch 78 Jahren danach immer bewusstmachen, um etwas Vergleichbares zu verhindern. "Erinnern um der Zukunft willen", sagte er. Außerdem dürfe man trotz dieser Gewaltverbrechen nicht den Glauben an Gott verlieren. "Die Juden haben gebetet, in ihrer tiefsten Not, in den Konzentrationslagern, kurz vor ihrem Tod, da haben sie zu Gott gebetet: ,Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.' Das lässt uns den Atem stocken. In dieser Situation - kurz vor dem Tod - finden blankes Entsetzen und grenzenloses Vertrauen zueinander", sagte Heicke, hielt inne und fügte dann hinzu: "Diese Erinnerung ist wichtig - auch heute."

Auftakt zur systematische Vernichtung des jüdischen Volkes Brennende Synagogen, verwüstete Geschäfte und mehr als 1300 Tote - die Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 gilt als Auftakt zur systematischen Vernichtung der jüdischen Bevölkerung durch die Nationalsozialisten.

Allein am 10. November verschleppten sie mehr als 30 000 Juden in Konzentrationslager. Die von den Nazis übernommene Bezeichnung "Reichskristallnacht", die auf die Scherben in den Straßen anspielte, lehnen Historiker heute als verharmlosend ab.

Propagandaminister Joseph Goebbels sprach von einer "spontanen Welle des Volkszorns". Tatsächlich waren aber vor allem organisierte Sturmtrupps von SA und SS für die Exzesse verantwortlich. (dpa/ena)

Achtsam und wachsam sein

"Schmerzvolle Qual, Ausgrenzung, Deportation, grenzenloses Elend in den Ghettos und in den Todesfabriken der Konzentrationslager" - Pfarrer Joachim Vette von der ACK Mannheim fand ebenfalls wichtige Worte zum Gedenken der Opfer der Reichspogromnacht. "Wir müssen auch heute wachsam sein gegen alte und neue Feindbilder. Lasst uns die Opfer nicht vergessen und immer zu neuer Achtsamkeit finden."

Nach dem Gedenken sang der Seckenheimer Singkreis unter der Leitung von Wolfram Sauer das Totengedenken "Kaddisch Nr. sechs", das der Kammermusiker Eginhard Teichmann vertont hatte. Auf den letzten Gesang folgte dann das Glockengeläut zum Gedenken der vielen Opfer.