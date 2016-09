Erinnerungen an Afrika

Theodor Bumiller (links) beteiligte sich an der Kolonialisierung. © Stadtarchiv

Als das Deutsche Kaiserreich seit Mitte der 1880er Jahre Territorien in Ost- und Südwestafrika, im Pazifik und später auch in China in Besitz nahm, war Mannheim daran nicht unbeteiligt. In der Wirtschaftsmetropole an Rhein und Neckar bildete sich rasch eine der aktivsten Ortsgruppen der Deutschen Kolonialgesellschaft; Geschäftsleute wie Ferdinand Scipio oder die Firma Wagenmann engagierten sich in überseeischen Märkten und kolonialen Plantagen; kolonialbegeisterte Beamte und Militärs wie Theodor Bumiller beteiligten sich an der militärischen Eroberung und Verwaltung der Kolonialgebiete.

Das Stadtarchiv - Institut für Stadtgeschichte erforscht in Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Mainz, dem Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte der Universität Mannheim und den Reiß-Engelhorn-Museen die Verbindungen Mannheims zur kolonialen Welt in Übersee um 1900.

In diesem Zusammenhang bitten die Historiker die Bevölkerung um Mithilfe: Wer verfügt noch über Quellen - Briefe, Fotografien, Programme - oder wer erinnert sich an entsprechende Erzählungen und Geschichten in der Familie, die Aufschluss geben könnten über einschlägige Vereine, Veranstaltungen, Ereignisse und Personen aus den Jahrzehnten deutscher Kolonialherrschaft insbesondere in Afrika?

Doch auch Kindheitserinnerungen an Besuche im alten städtischen Völkerkundemuseum im Zeughaus, das lange die ethnographischen Sammlungen Theodor Bumillers in einer eigenen Sektion präsentierte, wären interessant. Oder es finden sich Hinweise zum "Abessinier-Dorf" beim Mannheimer Stadtjubiläum 1907, zur Kolonialausstellung im Juli 1937 in den Rhein-Neckar-Hallen und zum Kolonialdenkmal, das 1938 in der Oststadt aufgestellt wurde.

Wer über Briefe, Fotografien, Eintrittskarten, Programme, Erinnerungen oder Anekdoten zu den kolonialen Verbindungen der Quadratestadt verfügt, ist eingeladen, sich mit dem Stadtarchiv Mannheim in Verbindung zu setzen. Dort werden die Originale reproduziert und an die Eigentümer zurückgegeben oder konservatorisch gesichert verwahrt. red