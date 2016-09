Erinnerungen an Tränen und Glück

Klinkerbau, Rollläden, vorne zwei Sandstein-Säulen, dazu die charakteristische Dachform und die zwei Türen links und rechts an der Front - sooo schwer war das nicht, oder? Bestimmt nicht, denn sonst hätten ja nicht so viele unserer Rätselfreunde wieder die richtige Antwort auf unsere Frage in der Folge 70 von "Erkennen Sie Mannheim?" korrekt beantworten können. Da hatten wir Ihnen ein Bild des Kiosks vor der Pestalozzi-Schule in der Seckenheimer Straße gezeigt. Früher war dort eine Trafostation untergebracht, später versorgten sich Generationen von Mädchen und Jungs in dem Kiosk dann mit allem, was man so nach einem harten Schultag braucht: Schokolade, Kaugummis oder Bonbons. Süßigkeiten spielen denn auch eine wichtige Rolle in den Geschichten, die Sie uns zugeschickt haben. Sie handeln freilich auch von Ringkämpfen, vom heulenden Elend, einem Meistertorwart, Fesselflugmodellen und von geradezu detektivischer Spurensuche.

Letztere hat Steffen Becker leisten müssen, um der heutigen Bestimmung des Gebäudes auf die Spur zu kommen. War er doch verwirrt, bei der Recherche in Google Maps dort einen Hähnchengrill zu entdecken. Also machte er sich nach der Arbeit auf den Weg, um vor Ort zu recherchieren: "Als ich kurz vor 18.30 Uhr eintraf, waren die Rollläden schon geschlossen, aber es sah irgendwie nach Kiosk aus, ein Indiz dafür waren auch einige herumliegende Papp-Becher." Er wollte es allerdings genauer wissen und befragte eine "Zeugin": Das Interview mit der "sehr netten, älteren Dame" aus der Nachbarschaft brachte Klarheit: "Die Dame bestätigte meine Vermutung über die aktuelle Nutzung als Kiosk und Imbiss."

Ein Kiosk war das Häuschen schon vor 66 Jahren, wie Werner Hübner bezeugen kann: "Als Schüler habe ich damals Süßigkeiten nach Schulende gekauft. Die Pestalozzi-Schule ist im Hintergrund zu erkennen, wobei der turmartige Aufbau von 1911 fehlt." Auch Brigitte Dener erinnert sich an ihre Schulzeit, "ich bin 1954 bis 1964 dort zur Schule gegangen" - und auch sie kaufte im Kiosk natürlich am liebsten Süßigkeiten ein. Manfred Hexamer weiß noch, dass das "Häuschen" einst auch mal ein solches war: "Der heutige Kiosk war früher eine öffentliche Toilette, genau wie der Kiosk in der Mittelstraße, nur vom Baustil etwas anspruchsvoller und schöner", schreibt er. Jürgen Beres fällt dazu ein denkwürdiger Vergleich ein: "Während man heute dort mal eben schnell was kaufen kann, konnte man damals dort mal eben schnell was loswerden."

Gewinner Folge 70 Der "Mannheimer Morgen" und das Stadtarchiv - Institut für Stadtgeschichte arbeiten bei dem Rätsel "Erkennen Sie Mannheim?" Hand in Hand. In jeder Folge werden drei Bildbände, DVDs oder historische Schriften vom Stadtarchiv verlost. Die Gewinner erhalten ihre Preise in den kommenden Tagen zugesandt. Diesmal haben gewonnen: Peter Kraus, Christel Hund und Gerhard Kunkel. Morgen erscheint Teil 71 von "Erkennen Sie Mannheim?"

Helga-Johanna Koch fühlt sich beim Anblick des Kiosks an eine "tragische Begebenheit" erinnert: Eine ihre Klassenkameradinnen war verzweifelt, sie hatte ein schlechtes Zeugnis bekommen und wollte nicht nach Hause, weil sie Schlimmes fürchtete. Die Freundinnen wollten helfen und die Eltern des Mädchens anrufen. Doch der Kiosk hatte kein Telefon - und Handys gab es auch noch nicht. Also parkten sie das heulende Mädchen beim Kioskbesitzer, liefen nach Hause zu einer anderen Freundin, riefen die Eltern des Mädchens an und baten sie, ihr Kind abzuholen: "Das klappte dann auch. Und immer, wenn ich da vorbeikomme und die Bahn besteige, muss ich an diese Situation denken."

Paul Brauns Gedanken fliegen beim Betrachten des Bilds geradezu davon - und zwar mit den Fesselflugmodellen, die er als Bub so gerne baute: Auf dem Schulhof mit wunderbar glattem Asphalt habe ich auch gerne meine Modelle gestartet, am Anfang mit fast 14 Meter Radius". Als dann die Platanen immer größer wurden, zog der Flieger um auf einen richtigen Flugplatz.

Norbert Leidig schaut dagegen mit seinem geistigen Auge gerne nach schräg gegenüber, wo einst "der Meister-Torwart des VfR von 1949, Hermann Jöckel, sein Tabakwaren-und Lottogeschäft hatte. In den 60er- und 70er-Jahren habe ich dort öfters Lottoscheine abgegeben - aber der ,Held von Stuttgart' hat mir kein großes Glück gebracht".