Erkennen Sie Mannheim? – Folge 74

Diese Halle steht alle zwei Jahre international im Rampenlicht. Auch wenn sie heute anders aussieht, so knüpfen doch sicherlich viele Leser so manche Erinnerung an sie. Wenn Sie wissen, wo das Foto der Folge 74 von "Erkennen Sie Mannheim?" zu verorten ist, schreiben Sie uns eine E-Mail - Achtung, die E-Mail-Adresse ist neu - an erkennen@mamo.de und nennen Sie Namen, Anschrift, Telefonnummer sowie das Stichwort "Erkennen Sie Mannheim " unter Angabe der Rätselfolge 74 und - wenn Sie wollen - erzählen Sie uns Ihre Geschichte dazu. Oder schicken Sie die Antwort per Post an den "MM", Lokalredaktion, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim. Unter allen Einsendern verlosen wir jedes Mal drei Bücher unseres Kooperationspartners Stadtarchiv, Institut für Stadtgeschichte. Einsendeschluss für diese Folge ist der kommende Samstag. Die Gewinner werden am kommenden Dienstag veröffentlicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bild: ISG

