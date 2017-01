Zwar bedeckt die weiße Pracht nicht nur die schmucken Kotflügel, sondern auch einen Teil der Umgebung. Aber für unsere Leser dürfte die Lösung dennoch nicht all zu schwer sein. Wenn Sie wissen, wo das Foto der heutigen Folge unseres Rätsels "Erkennen Sie Mannheim?" zu verorten ist, schreiben Sie uns eine E-Mail an erkennen@mamo.de und nennen Sie Namen, Anschrift, Telefonnummer sowie das Stichwort "Erkennen Sie Mannheim?" unter Angabe der Rätselfolge 87 und - wenn Sie wollen - erzählen Sie uns Ihre Geschichte dazu. Oder schicken Sie die Antwort per Post an den "Mannheimer Morgen", Lokalredaktion, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim. Unter allen Einsendern verlosen wir jedes Mal drei Bücher unseres Kooperationspartners Stadtarchiv, Institut für Stadtgeschichte. Einsendeschluss ist der kommende Samstag. Die Gewinner werden am kommenden Dienstag veröffentlicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.